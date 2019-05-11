Başkan Büyükkılıç Gönül Elçileriyle

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde Medeniyetin Burçları Derneği tarafından verilen iftar programında gönül elçileri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, şehrimizde öğrenim gören yabancı öğrencilerin birere gönül ve kültür elçileri olduğunu söyledi.

Medeniyetin Burçları Derneği, farklı kıtalar ve farklı ülkelerden Kayseri'ye gelerek Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere akademik ve sosyal alanda destek vererek, Türk kültürünü öğretiyor ve onların birer gönül elçisi olmaları için çalışıyor. Derneğin Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde verdiği iftara Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun ve farklı ülkelerden eğitim için şehrimize gelen öğrenciler katıldı.

İftar sonrası yaptığı konuşmada dernek tarafından yapılan çalışmanın önemini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Necip Fazıl'ın dediği gibi ‘Tohum at bitmezse torak utansın.' Sizler birer gönül ve kültür elçisisiniz. Ülkelerinize gittiğinizde buradaki güzellikleri anlatacaksınız” dedi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında Kuran-ı Kerim'den müminlerin kardeş olduğunun ifade edildiği ayeti okudu ve “Cenabı Allah aramızdaki birlik beraberliği bozmasın” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iftar sonrası gönül elçileriyle birlikte fotoğraf çektirdi.