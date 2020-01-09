İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Büyükkılıç Güreşçilerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Güreş Kamp ve Eğitim Merkezi sporcuları ile bir araya geldi.


56 sporcu ve görev yapan antrenör, diyetisyen, psikolog, masör ve antrenörlerle görüşen Memduh Büyükkılıç, Sporcuların Antrenmanlarını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Antrenman sonrası Başkan Büyükkılıç ve Çopuroğlu sporculara tatlı ikramında bulundu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından sporculara gönderilen malzemeleri dağıttı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, güreşçilere katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.