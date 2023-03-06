Başkan Büyükkılıç, hasar tespit çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı

Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde toplantıya katılarak, kentte devam eden hasar tespit çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Kayseri'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya katıldı.

İl Müdürü Sibel Livdumlu'dan kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, ayrıca müdürlükte gerçekleşen toplantıya katılarak, kentte devam eden hasar tespit çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.