Başkan Büyükkılıç: "Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok"

Memduh Büyükkılıç, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını ve bunu çalışmalara yansıttıklarını belirterek, “Hayatı paylaşmak için hiçbir ‘engel' yok” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlıklı her insanın aynı zamanda her an engelli adayı olabileceğinin unutulmaması gerektiğini ifade ederek, günlük yaşamda birlik olarak hayatı paylaşmak için hiçbir ‘engel' olmadığını vurguladı. Büyükşehir belediyesi olarak her zaman engellileri düşünen bir anlayışla hareket ettiklerini ve en son temelini attıkları spor salonunun engellilerin kullanımına uygun projelendirildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama diğer vatandaşlarımız gibi katılım sağlamaları, fırsat eşitliği bizler için çok önemli. Bu kapsamda engelli bireylerimizi daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Her alanında farkındalık artırmayı amaçlayan anlamlı bir gün. Bizler Kayserimizde bu farkındalığı her zaman vurguluyoruz. Engelli kardeşlerimizden gelen taleplere her zaman öncelik veriyor, şehrimizde karşılaştıkları engelleri kaldırmak adına da çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak, engelli vatandaşlarımız için tasarlanan yeni bir spor salonunun temelini attık. Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde yer alacak salonumuz önemli bir eksikliği gidermiş olacak. Özel vatandaşlarımızın spor yapmaları ve spora kazandırılmaları için her alanda olduğu gibi sporda da tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Dünya Engelliler Günü'nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan hareket etmemiz gerekiyor. Engelli kardeşlerimizin günü kutluyor, fedakâr aileleriyle birlikte saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.”