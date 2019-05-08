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Başkan Büyükkılıç Hisarcık'ta

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her vesileyle vatandaşlarla bir arada olmaya büyük önem veriyor.

Bu anlamda Ramazan ayında ziyaretlerini artıran Başkan Büyükkılıç, Hisarcık'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, teravih namazını Hisarcık Meydan Camii'nde kıldı. Başkan Büyükkılıç, teravih namazı sonrası bir süre cemaatle sohbet etti, ardından da esnaf ziyaretinde bulundu.


Hisarcık esnafına hayırlı işler ve hayırlı Ramazanlar temennilerinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, çay ocakları ve kıraathaneleri de ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı. Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerinde zaman zaman da Hisarcıklılarla oturup çay içti ve sohbet etti.

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