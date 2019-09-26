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Başkan Büyükkılıç, Hunat Camii çevresinde yapılan çalışmaları inceledi

Kayseri’de yapılan her işle özenle ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri'de yapılan her işle özenle ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Camii çevresindeki düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Hunat Camii çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Camii'nin Kayseri için çok önemli olduğunu belirtti ve şehrin buluşma noktası olarak adlandırıldığını ifade etti. Hunat Camii'nin çevresinde yapılan düzenleme çalışmalarını takip eden Başkan Büyükkılıç, çalışanlara da tatlı ikram etti.


Başkan Memduh Büyükkılıç, daha sonra Hunat Camii çevresinde bulunan esnafları ziyaret etti ve onlarla bir süre sohbet edip, çay içti. Esnaf tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılaşan Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlara poğaça ikram etti.

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