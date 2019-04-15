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Başkan Büyükkılıç, Huzurevi'ni ziyaret etti ve yaşlılarımızın görüşlerini dinledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, yoğun programlarının yanı sıra zaman zaman sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyor. Habersiz yaptığı ziyaretlerle hizmet birimlerini adeta teftiş eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Huzurevi'ne de ani bir ziyarette bulundu. Başkan Büyükkılıç, tüm yaşlılarımızla tek tek görüştü ve “Sizlerin gönlünü ihya etmek durumundayız, çünkü siz bizim dua kaynağımızsınız” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Huzurevi'ni ziyaret ederek tüm birimlerini gezdi ve yaşlılarımızla görüştü. Tüm yaşlılarımızla tek tek selamlaşan ve hatırlarını soran Başkan Büyükkılıç, bir istekleri olup olmadığını sordu. Yaşlılarımızın şehrin dua kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu nedenle tüm yaşlılarımızın gönüllerini ihya etmek gerektiğini kaydetti.


Yaşlılarımıza “Bizleri evladınız olarak görün” diyerek yaklaşan ve aldıkları hizmetlerle ilgili sorular yönelten Başkan Büyükkılıç, Huzurevi'nin personeliyle de görüştü. Başkan Büyükkılıç, yemekhaneden mutfağına, banyosundan mescidine kadar Huzurevi'nin tüm birimlerini de tek tek gezerek incelemelerde bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ziyaretinde yaşlıların her birisiyle yakından ilgilendi. Başkan Büyükkılıç, Turanlı bir Huzurevi sakinine arzu ederse ve özlem duyuyorsa Turan'a götürebileceğini de söyledi. Huzurevi sakinleri de Başkan Büyükkılıç'ın gösterdiği ilgiye, sevgi ve duayla karşılık verdi.

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