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Başkan Büyükkılıç İl Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı

Korona virüs salgınının önlenebilmesine yönelik yoğun çalışmalar yürüten İl Pandemi Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya İl Pandemi Kurulu Üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Toplantıda koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler ve bu kapsamda Kayseri'de yapılan çalışmalar ele alındı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üyesi olduğu İl Pandemi Kurulu'nda yerel yönetimlerin pandemi ile mücadele yürüttüğü çalışmaları anlattı. Vali Şehmus Günaydın ile birlikte il genelinde yürütülen tüm mücadele çalışmalarına tam destek verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, top yekün mücadele kapsamında şehirde yaşayan herkesin üzerine düşen tedbir sorumluluğunu yerine getirmesinin önemine işaret etti. Salgının en başından beri Kayseri'de kurallara uyulması yönünde hassasiyet gösterdiklerini de kaydeden Başkan Büyükkılıç, bundan sonrada aynı gayrette olacaklarını yineledi.


Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde yaptığı çalışmaları değerlendirildi ve salgınla mücadele kapsamında Kayseri'de yapılan ve yapılacak olan çalışmalar konuşuldu.

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