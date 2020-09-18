Başkan Büyükkılıç İl Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı

Video konferansla yapılan toplantıya İl Pandemi Kurulu Üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda Covid 19 süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, yapılan çalışmalarda virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Başkan Büyükkılıç, salgınla mücadele kapsamında aynı hassasiyetle denetimlere devam edeceklerini ifade etti.

Yerel yönetimler olarak salgınla mücadeleye sonsuz destek verdiklerinin altını çizen ve mücadeleyi tüm imkanlarıyla yürüttüklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların da bireysel olarak sürece katkı vermesinin önemini vurguladı.