Başkan Büyükkılıç İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinliklerine katıldı

Memduh Büyükkılıç, Kayseri İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinlikleri programına katıldı. Programda konuşan Büyükkılıç, “Değerli İmam Hatip Okulu mensubu yavrularımızı candan tebrik ediyorum, onlara da böyle başarılar yakışır” dedi.

Hunat Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Kayseri İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinlikleri programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı (KİMDER) Hacı Ali Çakıcı, daire başkanları, sivil toplum teşkilatı temsilcileri ve öğrenciler ile eğitimciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Değerli İmam Hatip Okulu mensubu yavrularımızı candan tebrik ediyorum, onlara da böyle başarılar yakışır” dedi.

Hem bilimsel hem de manevi yönden bezenmiş bir nesil yetiştiğine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, “Hem bilim alanında hem sportif, hem kültürel ya da değişik etkinliklerde, mesleki alanda adeta başarıdan başarıya, yarıştan yarışa dereceden derece koşmuşlar, Kayseri'mize yakışan, İmam Hatip kültürüne yakışan bir anlayış içerisinde çocuklar hem sosyalleşmiş hem de kişilik gelişimi bağlamında da çok zengin bir donanıma sahip olmuşlar. Ülkemizin geleceği açısından gerçekten değerlerine bağlı hem bilimsel yönden hem de manevi değerleriyle bezenmiş bir nesil olarak kamuoyunda bilinen böyle bir nesli ben tebrik ediyorum” diyerek, eğitimcilere teşekkür ve velilere de ayrıca tebriklerini iletti.

Vali Gökmen Çiçek ise imam hatip liselerinin Kayseri'nin gururu olmaya devam ettiğini kaydederek, “Her alanda, spor alanında, akademik yarışmalarda, sosyal alanlarda her zaman Kayseri'nin, bizlerin gururu oluyorlar olmaya devam ediyorlar, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı (KİMDER) Hacı Ali Çakıcı da İmam Hatip Okulları'nın tarihine değinerek, İmam Hatip Okulları'nın kurucuların Celalettin Ökten'in sözünü paylaşarak, Asrın ihtiyaçlarına yönelik doğu ve batıyı bilen münevver, dinden taviz vermeyen aydın, dindar görünmek için dinden yine taviz vermeyen nesiller istediğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri İmam Hatip Okulları Sene Sonu Etkinlikleri programında öğrencilerle buluşarak sohbet etti.