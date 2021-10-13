Başkan Büyükkılıç, İmam Hatipli öğrencilerle buluştu

Memduh Büyükkılıç, İmam Hatip Okulları'nın 70. Kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Sınıfları gezen ve öğrencilere tecrübe paylaşımında bulunan Başkan Büyükkılıç'a öğrenciler tarafından günün anısına çiçek takdim edildi.

Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen etkinliğe Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Müftü Vekili Mehmet İzci, ilçe milli eğitim müdürleri, Erciyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesi öğretim üyeleri, Okul Müdürü Nuri Balı, imam hatip mezunları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

SEVGİLİ YAVRULARIMIZ İNŞALLAH İNSANLIĞA FAYDALI OLURLAR

Etkinlik kapsamında sınıfları dolaşan Başkan Büyükkılıç, bir süre sohbet ettiği öğrenciler ile öğretmenlere, iyi dersler ve başarılar diledi. Büyükkılıç, öğrencilere nasihatler vererek, “Sevgili yavrularımıza başarılar dileyerek, gözlerinden öpüyorum. İnşallah daha sağlıklı, huzurlu, iyi bir konumda hem kendilerine hem ailelerine hem de ülkelerine hizmet eden, insanlığa faydalı olan konum ve durumda olurlar” dedi.

Başkan Büyükkılıç'a öğrenciler tarafından çiçek takdim edilirken, Büyükkılıç öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, etkinlik kapsamında hazırlanan panoya, yazdığı ‘İyi ki imam hatipliyim, tatmayan bilmez' notunu astı.