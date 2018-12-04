Başkan Büyükkılıç; “İncesu bölgesel kalkınmaya iyi bir örnek ilçemiz”

Ziyarette konuşan Başkanı Ali Baktır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti ve “Sayın Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile gurur duyuyoruz. Görevde bulunduğu süre içerisinde şehrimize dolayısı ile herkesime yani bizlere de çok önemli hizmetler yaptı. Sanayicinin önünü açan, yatırımlara imkân tanıyan herkesin yanında olduğumuzu bildirmek isterim Başkan Büyükkılıç Kayseri ekonomisine her zaman destek olmuş ve istihdama katkı sağlamıştır. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

1996 yılında kurulan ve 41 fabrikası ve bin 300 çalışanı ile günden güne gelişme gösteren İncesu OSB'nin daha çok üretim daha çok istihdam ve ekonomimize katma değer sağlaması için gayret göstereceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç “İlçe kalkınmasında İncesu iyi bir örnek teşkil etmektedir. Kendi coğrafi ürünü ve bağları, üzümleri ile meşhur İncesu ilçemiz aynı zamanda göç önleyerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktadır. İncesu Organize Sanayi aslında bir modeldir. Bu model diğer ilçelere de uygulamak istiyoruz. Tarımsal üretim, hayvancılık ve sanayi tesisleri ile bütünleşen ilçelerimiz ile hem şehirlere göçü önleyeceğiz. Hem yerinde ve bölgesel kalkınmaya önem vererek bölgesel istihdamı ve üretime destek olacağız. Önümüzdeki dönemde de Kayserili hemşerilerimiz bizlere güvenirler ve emaneti teslim ederlerse aynı şekilde hizmetlerimize devam ederiz” şeklinde konuştu.