Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Kayserililerle Buluştu

Memduh Büyükkılıç, Kayserili iş insanları, bürokratlar ve STK temsilcileri ile İstanbul'da buluşurken, İstanbul Yenikapı Kayseri Tanıtım Günleri'ni de ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, İstanbul Taksim'de bir hotelde düzenlenen ‘Kayserili İş İnsanları, Bürokrat ve STK Temsilcileri ile 6'ncı Kahvaltı Programı'na katıldı. Programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe belediye başkanları, hayırsever iş insanları, spor ve iş dünyasından Kayserili isimler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserili iş insanları, bürokratlar ve STK temsilcilerinin bulunduğu programda konuşmasına ‘Şehri sahiplenen hemşehrilerimize layık olma yönünde gayret gösteriyoruz' diye başladı. Kadim kent Kayseri'yi tanıtan ve Kyseri'nin tüm güzellikleri hakkında bilgi veren Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

“Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Şehrimizin özelliklerini herkes burada konuştu. Her şeyden öne burada bulunduğu için değil, gerçek olduğu için çok değerli bakanımıza şehrimize yapmış olduğu baştan sona her türlü çalışmalarından katkılarından dolayı her zaman teşekkür ediyorum. Evet İstanbul'dayız. Türkiye'mizin güzide şehri ama gerçekten şehircilik anlayışı dediğimizde akla gelen Anadolu'daki en önemli şehir Kayseri olarak biliniyorsa elbetteki Mehmet Özhaseki imzasını kimse göz ardı edemez. O açıdan sizlerin huzurunda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bizlerde bu ekibin içerisinde yaklaşık neredeyse 30 yıla varan anlayış ile, felsefe olarak, ekip olarak el ele gönül gönüle vermek suretiyle birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha uç noktalara, daha ileri noktalara taşıma yönünde gayret gösteriyoruz. Haseki bakanımda bahsedecektir ama Erciyes Kayak Merkezi'ni anlatmadan geçemeyiz. Bugün 19'dan fazla mekanik tesisi, 30'dan fazla pisti, 130 metre pist uzunluğuyla Dünya çapında uluslararası standartlarla kayak merkezinden söz ediyoruz. İşte böyle güzel bir şehrin mensuplarıyız. Tüm bu özelliklerimizin yanında en önemli özelliğimiz hayırseverler şehri olması. Biz hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Biz bütün kurum ve kuruluşlarımızı bağrımıza basıyoruz. Cenabı Allah'a şükürler olsun bu amaç içerisinde valimizle, kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle ve Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak hizmet etmeyi kendimize ibadet biliyoruz.”

Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, ‘Şehrimizle ve hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz' diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kayseri kadim medeniyetler şehri. Cumhuriyet Meydanı'ndan baksanız gerdanlık gibi bir kalemiz ve yanı başında kapalı çarşımız. Hunatı'mız, Cumhuriyet Dönemi'nin eseri Bürüngüz Camii'miz, Cami Kebiri'miz. İlk tıp fakültesi olarak dünyada tanımlanan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Medresesi ve daha niceleri. Medeniyetler şehri derken, her medeniyetin temsil edildiği Roma mezarına kadar bulunduğu güzellikleri paylaşıyoruz. Aidiyet duygusu oluşturmak adına şehrimizi seviyoruz. Yatırımcılarımıza minnet duyuyoruz. Şehri sahiplenen hemşehrilerimize layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. 3 Organize Sanayi, 1 serbest bölgesi, Tekno Parkı'yla dayanışmanın merkezi Kayseri'den söz ediyoruz. Mimarsinanı'mızın ve gönül sultanı Seyyidi Burhaneddini'mizin şehri Kayseri'den bahsediyoruz. Biz şehrimizle gurur duyuyoruz. Hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Sizlere layık olmak için gece gündüz şehrimizi daha iyi noktalara taşımak için koşturuyoruz. Çok şükür iyi bir noktadayız.”

Kayserili vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Büyükkılıç, İstanbul'daki hemşehrileri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından plaket takdimi gerçekleştirildi. Programın ardından, Başkan Büyükkılıç, İstanbul Yenikapı Kayseri Tanıtım Günleri'ni ziyaret ederek, ilk günden bu yana yoğun ilgi gören Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin standını gezdi. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi standını yanı sıra diğer stantları da tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. 16 ilçenin tanıtımının da yapıldığı etkinlikte, huzur şehri Kayseri'nin tarihini, kültürünü, medeniyetini, ticaretini, turizmini anlatılmasının yanı sıra yöresel lezzetlerini, mantı, sucuk, pastırma, nevzine gibi ürünleri de tanıtıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk'ün de katıldığı Kayseri Günleri'nde konserler, etkinlikler ve gösteriler düzenlendi. Bu çerçevede Kayserili ünlü sanatçı Baha, verdiği konser ile izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Memleket Günleri Kayseri Buluşması programında birbirinden ilginç yarışmaların yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve KAYMEK A.Ş. tarafından sahne gösterileri ve kukla etkinlikleri de yapıldı.