Başkan Büyükkılıç İstanbul'dan ödül ile döndü

Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 2'nci Toplantısı'na katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantının ardından Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği 'Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni'ne' katılarak, Kültür Yolu Projesi kapsamında Kayseri Kalesi, Meryem Ana Kilisesi-Şehir Kütüphanesi, Gazioğlu Konağı, Gömlekçioğlu Evi, Kayseri Evleri ve Jandarma Konağı projelerinden dolayı ödül aldı. Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 2'nci Toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Tarihi Kentler Birliği'nin '20. Yılında Ülke Bütününde Havza Çalışmaları ve Fırat Havzası' konulu değerlendirme toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi A. Faruk Göksu ve birçok davetli katıldı. Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 2'nci Toplantısı'nın ardından Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği “Koruma Özendirme Yarışması Ödül Töreni'ne” katılan Başkan Büyükkılıç, Kültür Yolu Projesi kapsamında, tarihi dokuda tamamladığı farklı ölçeklerdeki nitelikli restorasyon ve işlevlendirme çalışmaları ile kent merkezindeki anıtsal yapıların kamusal niteliğini artıran işbirliğine dayalı uygulamaları nedeniyle Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Başkan Büyükkılıç'a ödülünü, TKB ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri Kalesi, Meryem Ana Kilisesi-Şehir Kütüphanesi, Gazioğlu Konağı ve Gömlekçioğlu Evi, Kayseri Evleri ve Jandarma Konağı projelerinin ödüle layık görülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, projeleri ödülle taçlandıran kurul üyelerine teşekkür etti.