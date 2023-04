Başkan Büyükkılıç, İstiklal Marşı'na ses veren İstikbali tebrik etti

Memduh Büyükkılıç, ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor' İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, çocukları ve gençleri tebrik ederek, “Sizler bizim milli gururumuzsunuz, istikbalimizsiniz, geleceğimizsiniz, onun için de ses veriyorsunuz, ışık veriyorsunuz, ülkemizi aydınlatıyorsunuz. Sizler teknofest gençliğisiniz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulüne yönelik düzenlenen ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor' İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda ödüller, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın elinden sahiplerini buldu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor' İstiklal Marşı Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve daire başkanları ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Mehmet Akif ve İstiklal Marşı konulu kısa film izletildi. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Değerlerimize sahip çıkma anlayışı içerisindeki bu çalışmanın hem önemini hem de geleceğimize ışık tutacağını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür ediyor, ödül alacak olan yavrularımıza da tebriklerimiz iletiyor, başarılar diliyorum” ifadelerinde bulunarak dereceye giremeyen yarışmacıların her birinin de ödüle layık olduğu anlayışında olduklarını dile getirdi.

“SİZLER BİZİM MİLLİ GURURUMUZSUNUZ, TEKNOFEST GENÇLİĞİSİNİZ”

Başkan Büyükkılıç, yarışmacı gençlere “Sizler bizim milli gururumuzsunuz, istikbalimizsiniz, geleceğimizsiniz, onun için de ses veriyorsunuz, ışık veriyorsunuz, ülkemizi aydınlatıyorsunuz. Sizler teknofest gençliğisiniz” diye seslenerek şunları kaydetti:

“Her Türk genci, az önce birlikte söylediğimiz İstiklal Marşı'mız başta olmak üzere, o anlayış içerisinde Akif'imize, onun anlayışına, felsefesine sahip çıkar ve İstiklal Marşı'nı en güzel şekliyle okur. Sizler bizim milli gururumuzsunuz, istikbalimizsiniz, geleceğimizsiniz, onun için de ses veriyorsunuz, ışık veriyorsunuz, ülkemizi aydınlatıyorsunuz. Sizler teknofest gençliğisiniz. Sizleri harflere sığdırmak isteyenlere değil, teknofest gençliği olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın sesine ses verdiğinizi buradan paylaşmak istiyorum. Her birinizi tebrik ediyor, alnınızdan öpüyorum. İyi ki geleceğimiz olan gençler olarak sizler varsınız. Sizlerin eğitimli olması, donanımlı olması, özgüven içerisinde olması için KAYMEK ve birimleri gece demeden, gündüz demeden fedakârca ekipleri ile birlikte sizlere fırsat sunuyor. Kurslarımızla adeta sizleri bezendirmek, donatmak istiyor, imkânlar sunuyor.”

“SIRF YABANCI DİL KONUSUNDA 10 DİLDE EĞİTİM VERİYORUZ”

KAYMEK'teki kursların tamamının ücretsiz olduğunu ve sırf 10 yabancı dilde eğitimler verildiğini ifade eden Büyükkılıç, bunun çok önemli ve anlamlı olduğuna vurgu yaparak, “Sadece ve sadece sizin donanımlı olmanız, geleceğe özgüven içerisinde bakmanız, sizin yabancı dillerle bezenmeniz. Sırf yabancı dil konusunda 10 dilde eğitim veriyoruz. Artık bir yabancı dili yeterli bulmayan, ikinci, üçüncü yabancı dili öğrenmek isteyen geleceğimizin garantisi olan gençlerimizi görüyoruz. Biz de bundan keyif alıyoruz. Aklınıza hangisi geliyorsa, eğer 12 kişi bir araya gelip ‘bu konuda kurs alacağız bize fırsat verin' diyorsanız ona da varız, fırsat sağlıyoruz” diye konuştu.

“SİZLERİN HİZMETKÂRI OLMAYI ONURLU BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Amaçlarının gençleri ailelerinin gururu yapmak olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Amacımız sizlerin taleplerine cevap vermek, ailelerinizin gururu olmanızı sağlamak. Elbette bu imkânları sunarken başarıdan başarıya koştuğumuzu buradan paylaşmak istiyorum. KAYMEK'imize gelip, kurslarımızdan yararlanan yavrularımız bunları biliyorlardır. Başarıdan başarıya koşuyorlar. İnanıyorum ki eğitimcilerimiz gece gündüz demeden fedakârca sizlere sahip çıkmak, fırsat vermek için ve donatımlı hale getirmek için çalışıyorlar. Biz bir aileyiz, sizler bizi sevmiş, güvenmiş, büyükleriniz tarafından buralara yetki verilmiş, bize hizmet edin demişsiniz. Biz de sizlerin hizmetkârı olmayı onurlu bir şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

BÜYÜKKILIÇ'TAN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER VURGUSU

Başkan Büyükkılıç, milli ve manevi değerlerin Türk milleti için önemine dikkat çekerek, “O açıdan elbette İstiklal Marşı'mız önemli, bayrağımız önemli, devletimiz önemli, milletimiz önemli, inancımız, kültürümüz önemli. Elbette bu anlayış içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz önemli. Birliğimizi, beraberliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de yaralamak isteyenler, parçalamak isteyenler elbette olacaktır. Sizin gibi bizim geleceğimiz olan güvendiğimiz gençlerimiz olduğu sürece, buna sizler de fırsat vermeyeceksiniz, bizler de hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. O açıdan Cenab-ı Allah bu millete bir daha böyle marşlar yazdırmasın” ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta yaşanan deprem sürecine de değinen Büyükkılıç, bir kez daha tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları söyledi:

“Bu süreç içerisinde bir deprem yaşadık. Asrın afetini yaşadık. Tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 50 bin civarında Kayseri'mizde o bölgelerden gelen misafirlerimiz var. On binlerin üzerinde öğrenci yavrularımız, canlarımız var. Onlara fedakârca, üzerimize düşeni yapma yolunda hep gayret gösteriyoruz. Kayseri'miz yardımsever. Kayseri'miz hayırsever. Kayseri düşenin dostu. Kimsenin de düşmesini istemeyen bir anlayışın sahibi. Merhametin sahibi. Ben değil, ‘biz' diyen anlayışın sahibi. Elhamdülillah diyoruz. Adeta sağanak sağanak o bölgelere yağmur gibi imkânlarını rahmet unsuru gibi yağdırdılar. Mevla'mızın orada verdiği imkânları o kardeşlerimize seferber ettiler. İlk saatten beri başta valimiz olmak üzere her birimiz oralarda görev yaptık. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimiz ve ekiplerimiz el ele gönül gönüle vermek suretiyle gece demeden, gündüz demeden fedakârca oralara bulunduk. Bulunmaya da devam edeceğimizi buradan paylaşmak istiyoruz. Çünkü biz biriz. Beraberiz. Hep beraber Türkiye'yiz. Hep beraber o bölgedeki kardeşlerimizin canların dostlarıyız. Onların yanında yer alma mecburiyetinde olan kardeş topluluğuz.”

Eğitimi çok önemsediklerini belirten Büyükkılıç, “Daha nice güzel günlere diyorum. Bu bir yarış, güzellikte yarış. İyilikte yarış. Başarıda yarış. Kendinizi sosyal olarak ön plana çıkartmada yarış. Yoksa her bir Türk genci vatanının da, devletinin de ay yıldızlı Türk bayrağının da kıymetini bilir. Her Türk genci onurlu ve gururlu bir şekilde göğsünü kabartarak söylemesini de, okumasını da bilir. Tekrar emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Her birinizin alnından öpüyorum. Tebriklerimi sunuyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun” dedi.

Konuşmaların ardından törende, 4-11 Yaş Grubu; birinci Havva Geleç, ikinci Rumeysa Gül Karaca, üçüncü Yağmur Ayşe Özcan, mansiyon 1 Hanne Ada Çınar, mansiyon 2 Sıla Avcı, mansiyon 3 Elif Rana Oflaz, 12-18 Yaş Grubu; birinci Hayrunnisa Tamer, ikinci Yasemin Coşgun, üçüncü Umut Yalçıntekin, mansiyon 1 Gizem Nur Uysal, mansiyon 2 Fatmanaz Ulutaş, mansiyon 3 Medine Döndü Koç ile Jüri Özel Ödülleri çerçevesinde, 4-11 yaş grubu; Ayşe Uzunlu, Umut Kemal Dursun, Rüveyda Karabulut, Esra Tahta ve Ebrar Gökalp, sahneye davet edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın elinden ödülleri alan çocuklar ve gençler, İstiklal Marşı'nı okudular. Aileleri de tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “İşte Türk genci, işte geleceğimiz. İstikbal, İstiklale ses verdi” dedi.

HEM İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDULAR HEM DE KAYSERİ'Yİ TANITTILAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü çerçevesinde, 2023 yılı ortak teması ‘Âkif'in Sözü, Cumhuriyetin 100'ü' olarak belirlenirken, Büyükşehir KAYMEK ise ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor' adıyla İstiklal Marşı Okuma Yarışması düzenledi. Yarışmada, gençlerin istiklal ruhunu, millî ve manevi değerleri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyasını ve Türk - İslam mefkûresini özümsemeleri, aynı zamanda kadim şehir Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin farkında olup şehrin değerlerine sahip çıkmalarını sağlamak hedeflendi.

Kayseri il sınırları içerisinde eğitim gören veya ikamet eden 312 genç yarışmacının katılım sağladığı ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor' İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda, İstiklal Marşı'na hâkimiyet, millî marş diline uygun okuma, duygu katma, dekor, seslendirme hızı, beden dili, vurgu, tonlama ve diksiyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak başvurular hassasiyetle değerlendirildi.