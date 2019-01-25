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Başkan Büyükkılıç İstiklal Mobilya Kayserispor tesislerinde

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte İstikbal Mobilya Kayserispor tesislerini ziyaret etti.


Başkan Büyükkılıç, Bursaspor maçı öncesi Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan son antrenmanı izledi. Ziyarette Kulüp Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve futbolcularla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Bursaspor karşısında üç puan beklediklerini belirterek, başarılar diledi.

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