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Başkan Büyükkılıç: "İstişarede hayır, birlikte bereket vardır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile bir araya gelerek Kayseri'de yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri'yi geleceğe taşımak için gece gündüz demeden uyum kültürü içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, iştişare ve fikir alışverişinin önemini vurgulayarak “İstişarede hayır, birliktelikte de bereket vardır. Her daim bu anlayış ve düşünceyle hareket ediyor, şehrimizi imar ederken de bu birliktelikten güç alıyoruz. Bugün de AK Parti İl Başkanımız ve belediye başkanlarımızla bir araya gelerek bir istişare toplantısı gerçekleştirdik” dedi.

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