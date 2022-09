Başkan Büyükkılıç: "İtfaiye ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor"

Memduh Büyükkılıç, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 'İtfaiye Haftası' dolayısıyla mesaj yayımlayarak, 24 saat boyunca her koşulda ve her afet anında görevi başında olan tüm itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki fedakârca emek veren tüm personelin, gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, mesajında itfaiye personelinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için, kimi zaman kendi canlarını hiçe saydıklarını kaydetti. Büyükkılıç, İtfaiye Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında şöyle konuştu;

“Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Birlik ve beraberlikten doğan berekete her zaman nail etsin. Kayseri'de mesai mefhumu gözetmeksizin, doğal afetlerde, arama-kurtarma çalışmalarında kendi canını hiçe sayarak çalışan itfaiye personellerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına gecesini gündüzüne katıp, her koşulda çalışmalarına devam ediyorlar. Sadece kentimizde değil, kentimizin dışında başka şehirlerde de yaşanan olumsuzluklarda her zaman hazır bir şekilde gidiyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Gayretleri ile yüz akımız oluyorlar. Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim alanında gerekli çalışmaları her zaman yaptıklarını belirtmek isterim. Hem değerli daire başkanı hem buradaki amirler, eğitim boyutunda gerekli her çalışmayı da sürdürüyor.”

Başkan Büyükkılıç, zor şartlarda görevlerini sürdüren ve gece gündüz çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 53 araç ve 294 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.