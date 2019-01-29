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Başkan Büyükkılıç: “Kadın girişimciler için özel çarşılar oluşturacağız”

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Uzunlu ve Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, Belediyenin kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Uzunlu ve Yönetim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, Belediyenin kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Türk kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Ayşe Uzunlu, Melikgazi Belediyesince bayanlara yönelik ve bayanlar için özel yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı bayanlar adına teşekkür ettiğini söyledi.


Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetimi ile her zaman birlikte ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler ürettiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç“Mesleki Oda, Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ve istişare içerisinde çalışıyoruz. Bunun olumlu sonuçları ilçe halkına hizmet olarak yansımaktadır. Türk kadınlar Birliği Kayseri Şubesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ortak çalışma ile Kayseri'de kadınlara yönelik yeni bir etkinlik ve yeni bir kampanya ile Kayserili hanımlara özel seminerle düzenleyeceğiz. Ayrıca Meslek Eğitim Kurslarımız da yine ortak çalışmaları değerlendireceğiz. Sosyal belediyecilik çalışmaları ile toplumda denge unsuru sağlamakta ve toplumsal barış ile birliğe vesile olunmaktadır” dedi.


Başkan Büyükkılıç, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretlerinden son derece memnun olduklarını sözlerine ekledi.

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