Başkan Büyükkılıç, kadroya geçen personel ile buluştu

Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan yasa sonrası Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli çalışırken kadroya geçirilen personel ile buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM'de çıkarılan ‘Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve kadro verilen sözleşmeli personel ile bir araya geldi. Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal, daire başkanları, müdürler ve personel katıldı.

“Çalışacağız, gayret edeceğiz”

Kadroya geçen personele hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, personele hitaben yaptığı konuşmada, aidiyet duygusunu vurgulayarak, “Şartlar ve konum ne olursa olsun inanıyorum ki sizler bulunduğunuz yerde hakkını vererek, bizlere güvenen insanlara hizmet etme yolunda layık olmak için gayret eden kardeşlerimizsiniz. Çalışacağız, gayret edeceğiz, aidiyet duygusu diye nitelendirdiğimiz, bulunduğumuz birimi, kurumu, şehrimizi, ülkemizi, olmazsa olmaz olan bayrağımızı, devletimizi, vatanımızı, milletimizi, ailemizi sahipleneceğiz. Bu duygu ile hareket edeceğiz” diye konuştu.

Personele kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, “Hepiniz eğitimli, donanımlı, belirli bir noktaya gelmiş olan mimarımız, mühendisimiz, veteriner hekimimiz, avukatımız, arkeoloğumuz, eğitmenimiz, grafikerimiz, psikoloğumuz, sosyal çalışmacımız, teknik ressamımız ve itfaiyede çalışan canlarımızsınız. Kendinizi geliştirin, tercih edilen olun, takdir edilen olun. Yabancı dili ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, personelin geçmiş kandilini de tebrik ederek, “Regaib Kandili'nizi tebrik ediyorum. Üç ayların içerisindeyiz, rahmet mağfiret, bereket ayı Ramazan'a bizleri eriştirsin diye dua ve temennide bulunalım” dedi.

2023'te Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünü gümbür gümbür kutlayacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, başkanlıktan öte bir ağabey olarak konuştuğunu söyleyerek, kadro alanlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Huzur içerisinde inşallah hayırlı olsun. Cenab-ı Allah, hayatınızı sürdürmenizi nasip etsin, ailenizle, evli iseniz eşinizle, varsa çocuklarınızla, tabi ki büyüklerinizle, çevrenizle ama şunu unutmayın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığınızı, dolayısıyla parmakla gösterilen, yerinde, bölgesinde, mahallesinde, apartmanında isim olun. Burası bir etiket, bu etiketi bizim korumamız lazım, üzerine titrememiz lazım” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de Başkan Büyükkılıç'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.