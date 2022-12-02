Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri'ni devam ettirerek, Yaman Dede Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda öğrencilerle buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genç dostu belediyecilik anlayışı ile okullarda düzenlenen ‘Kariyer Günleri' etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç, Yaman Dede Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda gençlerle bir araya geldi.

Okul girişinde okul yönetimi ve öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, okulun konferans salonunda, öğrencilerle keyifli ve samimi ortamda sohbet ederek, derslerinde başarılar diledi.

Eğitimin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Bizim eğitimli, donanımlı, öz güven içerisinde olmamız lazım. Sosyalleşmemiz lazım, toplumdan ayrıksı olmamamız lazım, değerlerimize sahip çıkmamız lazım” dedi.

Büyükkılıç, gençlere nasihatlerde bulunarak, “Biz vatanımıza, insanlara hizmete sevdalı, çalışmayı ibadet bilen bir anlayışın sahibiyiz. Bir gün daha ileriye nasıl giderizin kaygısını taşırız. Sizlerin başarıdan başarıya koşmanız lazım. Mazeret yok, çalışmak var, yabancı dil, olmazsa olmazınız olacak” diye konuştu.

Şehircilik anlayışı açısından gece gündüz demeden çalışıp, koşturduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Türkiye'de 30 büyükşehir var, Kayseri bunların arasında yatırıma en çok pay ayıran şehir olarak ödüle layık görüldü. İsrafın çok şükür ne olduğunu bilen bir anlayışın sahibiyiz. Haram, helal duygusuyla farkında olan anlayışın sahibiyiz, kamu ve yetim hakkını, kimsesizin kimsesi olma anlayışının sahibiyiz. Bu edeple, bu öğretiyle, bu inançla büyüdük” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya konusunda uyarılarda bulunan Başkan Büyükkılıç, gençlere bol bol kitap okumaları tavsiyelerinde de bulundu.

Büyükkılıç, burada tecrübelerini paylaşırken, öğrencilerin merak ettikleri soruları da içtenlikle cevapladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bir başka güzel olduğunu, gençlere şehir içi tanıtım gezisi çerçevesinde Erciyes Kayak Merkezi'nde misafir edilmesi talimatı verdi. Büyükkılıç, gelen talep üzerine öğrencilere Çanakkale gezisi sözü de vererek, “Biz sizleri seviyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz, bu ülkenin aydınlatıcı gençlerisiniz” dedi.

Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Seyfullah Tengizler, Başkan Büyükkılıç ile iftihar ettiklerini belirterek, “Başkanım sizi genç, dinamik, enerjik görüyoruz. Çok memnun oluyoruz, iftihar ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, hoş geldiniz, sefa geldiniz” ifadelerinde bulundu.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı Büyükkılıç'a çiçek takdim ederek, “Bir imam hatipli olarak burada bulundunuz. Kıymetli bilgileri bize aktardınız. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Sizleri biz 25 yıldır başkan olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hayırlı hizmetler nasip eder Rabbim sizlere. Ayağınıza sağlık teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, takdim edilen çiçeği kabul ederken öğrencileri işaret ederek, “Aslında bunların hepsi benim için birer çiçek. Allah bağışlasın. Sizler adına bu çiçeği alıyorum” dedi.

Büyükkılıç, ayrıca okulda sınıfları da gezerek, öğrencilere ‘iyi dersler' dilerken, öğretmenler odasında da öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.