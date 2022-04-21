Başkan Büyükkılıç, KAYMEK mutfağında hünerlerini sergiledi

Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in hafta içi her gün “Bereketle Rahmetle KAYMEK'te Ramazan” isimli iftar öncesi programına katıldı. Yerli ve milli Kayseri'nin tatlarının ve lezzetlerinin yapıldığı mutfakta önlüğünü giyen Başkan Büyükkılıç, hünerlerini de sergiledi.

Kayseri'de mesleki ve sanat kurslarının öncü ve yenilikçisi Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Ramazan ayında da etkinlik ve faaliyetlerine devam ediyor. Hafta içi her gün saat 17.00'de KAYMEK Aşçılık Eğitmeni Mustafa Tosun'un sunumuyla “Bereketle Rahmetle KAYMEK'te Ramazan” isimli iftar programı birbirinden özel konuklarıyla youtube kanalı üzerinden izleyicilerle buluşuyor.

BAŞKANLAR VE MÜDÜRLER KAYMEK MUTFAĞI'NDA

“Bereketle Rahmetle KAYMEK'te Ramazan” programının bu zamana kadar ağırladığı konukları sırasıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Serdar Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ve Memduh Büyükkılıç oldu. KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan ile keyifli sohbet ortamında gerçekleşen programda Memduh Büyükkılıç, “Kayseri denilince akla değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın zenginliği gelir. Kayseri, kadim medeniyetler şehridir. O medeniyetlerin de ürünleri var. Gastronomi açısından da bu ürünler bizim olmazsa olmazımızdır” dedi.

Büyükkılıç, “İnşallah uluslararası boyuta taşımak için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonbaharda yine büyük bir çalışma yapacağız. Ulusal boyutu ağırlıklı olmakla birlikte kısmen uluslararası boyutunu da önemseyerek içine dâhil edeceğiz. Ciddi bir çalışma yapıp, Kayseri'mizi en güzel şekilde tanıtacağız” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, GASTRONOMİYİ ÇOK ÖNEMSİYOR

Başkan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nden Kültepe Kaniş Karum'a, Erciyes'ten Soğanlı Vadisi'ne, Kapuzbaşı Şelaleleri'nden balon turizmine kadar Kayseri'nin turizm zenginliğinden bahsederek, doğal ve sağlıklı beslenme odaklı kültürel lezzetlerin herkes tarafından paylaşılması için gastronomiyi çok önemsediklerinin altını çizdi.

Yerli ve milli Kayseri'nin tatlarının ve lezzetlerinin yapıldığı mutfakta önlüğünü giyen Başkan Büyükkılıç, hünerlerini de sergiledi. Kayseri yağlamasının içerisine konulan kıyma harcını pişiren ve yemeğin inceliklerini anlatan Büyükkılıç, bir doktor olarak da sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.

Gacer ekmeğinin önemini anlatan, ayrıca Glütensiz Kafe'nin de Anadolu'da ve Türkiye'de önemli bir merkezlerden olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sağlıklı beslenmek isteyen tüm vatandaşlarımız için hizmet ediyoruz. Bizde hizmet var, Allah bu güzellikleri bizden almasın” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, gilaburu suyu, Yahyalı elması, Tomarza kabak çekirdeği, Uzun Yayla Çerkez Peyniri, patlıcan kurusu, İncesu'nun kuru üzümleri, pekmezden yapılan kedi bacağı gibi ürünleri tanıtarak, bilgiler verdi.

Program sonuna doğru günün menüsü Kayseri Yağlaması, Bamya Çorbası ve Nevzine Tatlısı ile gilaburu suyu hazırlanırken, Başkan Büyükkılıç, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm Kayserililerin Ramazan ayını tebrik etti.