Başkan Büyükkılıç, KAYMEK yaz kurslarının sertifika törenine katıldı

Memduh Büyükkılıç, sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası haline gelen KAYMEK'in yaz kurslarında 3 bin 600, bir yıl içinde ise yaklaşık 35 bin kişiye eğitim verdiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'in öğrenci sayısının çok büyük bir devlet üniversitesindeki öğrenci sayısına ulaştığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından öğrenciler ve yetişkinlere yönelik açılan yaz kurslarının sertifika töreni Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kültür sanat merkezine öğrencilerin alkış ve tezahüratları eşliğinde girdi. Kursiyerler ve ailelerin salonu tıklım tıklım doldurduğu törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tümgeneral Ercan Teke, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bürokratlar, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Sertifika töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından KAYMEK'in yaz kurslarına katılarak Kuran-ı Kerim öğrenen öğrencilerin yüce kitabımızı okumalarıyla başladı. Öğrencilerin çeşitli etkinlikler sergilediği törende daha sonra kursiyerler adına iki kursiyer velisi tarafından konuşma yapıldı ve Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmet nedeniyle teşekkür edildi.

“KAYMEK BİR AİLEDİR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sözlerinin başında KAYMEK'in bir aile olduğu vurgusunu yaptı ve kursiyerlerin de bu ailenin en önemli fertleri olduğunu söyledi. KAYMEK ailesinin tüm fertlerini tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemizin güzide kuruluşlarından KAYMEK, yapmış olduğu faaliyetlerle Anadolu'nun markası haline gelmiş ve gururumuz olmuş bir şirketimiz. Yaz kış demeden 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza eğitim veren adeta bir ilim yuvası. Bünyesindeki KAYMEK, Genç KAYMEK ve Aile Danışmanlık Merkezimiz ile daha huzurlu, daha eğitimli ve daha donanımlı bir toplum için gayret gösteriyor. Böylesine önemli bir çalışmada emeği geçen tüm idarecilerimizi, eğitimcilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. En büyük teşekkürümüz elbette ki kursiyerlerimize. Yaz döneminde kendilerine sağladığımız bu imkanları değerlendirerek bilgilerine bilgi katan, yeni bilgiler öğrenen, tatilden en güzel şekilde yararlanan öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum. Yine yaz döneminde sanat ve mesleki eğitim kurslarımızdan faydalanan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

KAYMEK ve Genç KAYMEK kurs merkezlerinde okulların kapanmasıyla birlikte yaz okulları açıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, 21 tesiste 8 hafta süren kurslara 1353 öğrencinin katıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaz kurslarımızdaki çocuklarımıza hocalarımız tarafından Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim öğretildi, değerler eğitimi verildi ve ayrıca İngilizce, Diksiyon, Resim, Takı Tasarım, Mutfak Etkinlikleri ve Akıl Oyunları gibi etkinliklere katılmaları sağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti sadece şehir merkezinde vermedi. İlçelerimizdeki çocuklarımız için de yaz okulları açtık ve benzer bir müfredat ile eğitimlerine katkı sunduk. Ayrıca yaz döneminde yetişkin kurslarımız da devam etti. 1236 kursiyerimiz 32 farklı branşta eğitim aldı. Tüm bunların yanında yüksek öğretim kurumları sınavı ve liselere giriş sınavı için de kurslarımız devam etti. Sadece iki aylık yaz döneminde kurslarımızdan faydalananların sayısı 3 bin 600'e ulaştı. İki ay gibi kısa sürede bu kadar çok kişiye ulaşmak önemli bir hizmettir. KAYMEK ve Genç KAYMEK bir yılda ise yaklaşık 35 bin kişiye hizmet verir hale gelmiştir. Bu rakamlar çok büyük bir devlet üniversitesi rakamlarıdır.”

KAYMEK'in vermiş olduğu bu hizmetleri artırarak sürdüreceğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların taleplerini en güzel şekilde karşılamak için daha fazla gayret göstereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Memduh Büyükkılıç'a öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Büyükkılıç da çiçeği KAYMEK eğitmenleri adına bir öğretmene verdi. Daha sonra Başkan Büyükkılıç ve törene katılan protokol mensupları tarafından KAYMEK'in yaz kurslarına katılan öğrenciler ve yetişkinlere sertifikaları verildi.