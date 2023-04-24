Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Büyükşehir Belediyesi bir markadır"

Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde, bayram süresince fedakârca görev yapan belediye personeliyle bayramlaştı.

Başkan Büyükkılıç, 3 günlük Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve ek Hizmet Binası, Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, KASKİ ve KCETAŞ birimlerinde görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Sayın Bayar Özsoy ve Deniz Mustafa Çağan ile birlikte ilk olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile bayramlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yüz akımız Kayseri İtfaiyesi'nin fedakâr canlarını ziyaret ederek, bayramlarını tebrik ettik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun” dedi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yatırımcı kuruluşu Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Büyükkılıç, KASKİ personelinin ve burada işlem yapan personelin bayramlarını tebrik etti.

Ardından Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'na geçen Başkan Büyükkılıç, burada da çalışanlarla bayramlaştıktan sonra Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi'nde personelin bayramını kutladı. Başkan Büyükkılıç personelle bayramlaşma ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, sağlıklı, huzurlu daha nice Ramazan Bayramlarına erişme temennisinde bulunarak, “Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu daha nice Ramazan Bayramlarına erişmenizi temenni ediyoruz. Malum Ramazan Bayramı vesilesiyle elbette coşkuyla, birlik beraberlik, dayanışma içerisinde kutladık diyeceğiz ama 6 Şubat depreminden söz etmeden geçemiyoruz. Ardından sel felaketi. Kayseri'mizin hayırseverliği, fedakârlığı, hizmet için koşturduğu gün ışığı gibi ortada. Bunu bir insani görev olarak biliyoruz” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ, MECLİS SALONU'NDA PERSONELLE KUCAKLAŞTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki Belediye Meclis Salonu'nda personelle bir araya geldi. Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Ali Hasdal ile daire başkanları, müdürler ve tüm personelle buluşan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Geleneksel hale dönüşen bayram sonrası çalışan mesai arkadaşı kardeşlerimizle birlikte olmak, bayramlaşmak, varsa tavsiyeleri onları öğrenmek amacıyla çok değerli genel sekreterimiz, yardımcıları, daire başkanlarımızla, müdürlerimizle, her kademedeki kardeşlerimizle bir araya geliyoruz” dedi.

“BİZLER KARDEŞLER TOPLULUĞUYUZ, BİR AİLEYİZ”

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Sayın Bayar Özsoy ve Deniz Mustafa Çağan ile birlikte geldiklerini belirterek, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah'a şükürler olsun çok güzel geleneklerimiz, değerlerimiz, kültürel düşüncede yaklaşımımız söz konusudur. Bizler kardeşler topluluğuyuz, bir aileyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak kıymetli kardeşlerimiz, biz sizleri seviyoruz, sizlere dua ediyoruz, sizler bizim gururumuz, yüz akımızsınız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bir markadır. Yatırımlarıyla, çalışmalarıyla, fedakârlığıyla Türkiye'de sizler vasıtasıyla kendisinden söz ettiren bir belediyedir” diye konuştu.

Aidiyet vurgusu yapan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailemizin birer bireyisiniz. Kurum aidiyeti, vatan aidiyeti diye sahiplenme duygusu var. Kurumumuza, ailemize, birbirimize sahip çıkacağız. Olmazsa olmazımız ay yıldızlı Türk bayrağımız, başkentimiz Ankara'mız, vatanımız, milletimiz, devletimiz, inancımız ve şehrimiz gibi bütün güzelliklerimize, değerlerimize sahip çıkacağız. Güçlü, kendi kendine yetmekle kalmayıp, etrafını da aydınlatan, düşenin elinden tutan bir Türkiye var, bu bizim özlemimizdi. İnşallah tek yumruk olarak 85 milyon ile değerlerimize sahip çıkan anlayış içerisinde kenetleneceğiz.”

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, KONUŞURKEN DUYGULANDI

Başkan Büyükkılıç, 50 bine yakın depremzede misafir edildiğini ifade ederek, “Şehir Hastanesi gibi bir değerimizi şehrimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımızın sevdam dediği o hastanede on binlerce depremzede kardeşimiz tedavi görüyor. 3 gün önce Sayın Milli Savunma Bakanımız ile hastanede depremzedeleri ziyaret ettik. Eşini, çocuklarını kaybetmiş, kendisi yaralı. Bu yaraları saracak olan sizlersiniz, bu yaraları saracak olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşları, bunu unutmayalım. Birbirimize sahip çıkacağız, buna ihtiyacımız var” diyerek duygulandı.

Allah hepinizden razı olsun. Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi kendisinden söz ettiriyorsa, Türkiye'de yatırımdan yatırıma koşan 30 büyükşehir içerisinde yatırım oranı itibariyle bir numaraya oturuyorsa, bunu sağlayan sizlersiniz. Biz bunun farkındayız, gayretiniz, fedakârlığınız, samimiyetiniz, iyi niyetiniz, o açıdan sizleri çok seviyoruz. Bizlerin başını dik tutan sizlersiniz. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'ın konuşması, personel tarafından coşkuyla alkışlandı.

ÖZSOY, HELALLİK İSTEDİ

Eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Sayın Bayar Özsoy da, eski mesai arkadaşlarından helallik isteyerek, “Başkanım söylenecek her şeyi söylediniz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bu süreçte tüm arkadaşlarım destek oldular, hepsine teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini diliyorum” diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, personelle tek tek tokalaşarak, bayramlaştı.

Başkan Büyükkılıç, son olarak elektrik birimi KCETAŞ'ı da ziyaret ederek, tüm personelin geçmiş bayramını kutladı.