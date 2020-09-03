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Başkan Büyükkılıç, Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin inşaat çalışmalarını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı yanında hizmet verecek Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin inşaat çalışmalarını denetleyerek, Kayseri'nin turizmin, ticaretin, sanayinin ve eğitimin merkezi olduğunu ancak; bütün bunların yanında sporun da merkezi olduğunu söyledi.


Memduh Büyükkılıç, Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Etnospor ve Okçuluk Merkezi sayesinde Kayseri'nin olimpik okçuluk ve atçılığın merkezi haline geleceğini ve merkezde önemli sporcular yetiştirileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:


"Etnospor ve Okçuluk Spor merkezimizin inşaatı hızla sürüyor. Projeye uygun şekilde hayata geçirilecek olan okçuluk merkezimizin, şehrimize sosyal açıdan çok fazla kazanım sağlayacağı da aşikar. Burada görüldüğü gibi her türlü ihtiyaca profesyonelce cevap verilecek şekilde proje hazırlandı ve yürütülüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yüklenici firmamıza tekrardan teşekkür ediyorum. Spor Toto Başkanlığımıza da, desteklerini esirgemedikleri için Gençlik Spor Bakanımıza da ayrıca burada teşekkür etmek istiyorum."


Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin Kayseri'ye sosyal açıdan çok fazla kazanım sağlayacağını da kaydeden Büyükkılıç, “ Kayseri turizmin kültürün, ticaretin, sanayinin, eğitimin merkezi ama bunun yanında sporun da merkezi. Bu yüzden Kayserimiz de spor alanında yaptığımız çalışmalar ve hizmetleri sürdürüyoruz” dedi.

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