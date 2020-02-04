Başkan Büyükkılıç: “Kayseri hoşgörünün merkezidir”

Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette Kayseri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin hoşgörünün merkezi olduğunu belirtti.

Kayseri'ye AB katkısıyla yapılan Basın Evi'nin açılışı için gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi-Müsteşar Eleftheria Pertzinidou'nun, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretine Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ile Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Üstün Tuncer de katıldı.

Kayseri'ye ilk kez geldiğini ifade eden Konuk Müsteşar, Kayseri mutfağının lezzetleri ile tanıştığını ve kentin güzelliklerini daha iyi görmek için yeniden geleceğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Konuk Müsteşarın Kayseri mutfağı ile ilgili övgüleri üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılan ve Kayseri Mutfağını tanıtan kitabı hediye etti. Mutfağımızın zenginliğinin, Kayseri'nin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasından da kaynaklandığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bu nedenle aynı zamanda hoşgörünün de merkezi olduğunu kaydetti.

Konuk Müsteşar Eleftheria Pertzinidou da AB Türkiye Delegasyonu'ndaki görevine yeni başladığını ve Kayseri'ye ilk kez geldiğini ifade ederek, “İlk kez geliyorum ama AB delegasyonunda 4 yıl görev yapacağım için son kez olmadığına eminim” dedi.

Ziyarette karşılıklı hediyeler de takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, Müsteşar Eleftheria Pertzinidou'a KAYMEK tarafından yapılmış bir hediyeyi takdim ederken, Konuk Müsteşar da Başkan Büyükkılıç'a Türk Modacı Atıl Kutoğlu'nun Avrupa Birliği için özel tasarladığı atkıyı hediye etti.