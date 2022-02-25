Başkan Büyükkılıç: "Kayseri kültür, sanatın merkezi"

Memduh Büyükkılıç, kültür sanatın merkezi olan kentte yoğun ilgi gören etkinliklerine ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Büyükkılıç, bu kapsamda Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sahne alacak Ahi Evran'ın hayatını anlatan tiyatro oyununun ücretsiz tiyatro severlerle buluşturulacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kültür sanat faaliyetlerine verdiği önem kapsamında, tarihi ve kültürel değerleri tema edinen edebi yarışmalardan el sanatları ve kültürel sergilere, konserlerden tiyatro oyunlarına kadar birçok kültür sanat etkinliğini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Yaptıkları etkinlik ve faaliyetlerle 'Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri' alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ticaretin, endüstrinin, büyük bir tarihi mirasın ve eğitimin beşiği Kayseri, kültür sanatın da merkezi konumunda. Yerel yöneticiler olarak, şehrimizi her alanda çok daha iyi noktalara yükseltmek için çaba harcadığımız gibi kültür sanat faaliyetlerine de ayrı bir önem veriyoruz. Birçok farklı etkinlikle vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, Kayseri'ye yakışan kültür sanat faaliyetleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz” dedi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın Ahi Evran'ın hayatını anlatan tiyatro oyununun Kayserililerle buluşacağını ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:;

“Ahi Evran'ın öğretileri, ticareti ve esnaflığıyla şekillenen, Ahilik kültürü ve bu kültürün değerleriyle yoğrulmuş Kayseri'miz için Ahi Evran'ın önemi büyüktür. Ahi Evran'ı yaşayan ve yaşatan önemli bir şehir olarak bizler böylesi önemli bir değeri gelecek nesillere aktarmakla kendimizi sorumlu hissediyoruz. İşte bu anlayış çalışmalarımızı şekillendiriyor. Bu kapsamda konservatuarımızın tiyatro ekibi, Ahi Evran tiyatro oyunu ile vatandaşlarımızla buluşacak. Bu güzel etkinlik için vatandaşlarımıza ücretsiz bilet imkânı da sunuyoruz. Hemşerilerimizi ve özellikle gençlerimizi hem bu güzel tiyatro oyununu izlemek hem de tüm tiyatro etkinliklerine katılarak tiyatrodan uzak kalmamak üzere Kayseri Devlet Tiyatromuza davet ediyorum.”

Tiyatro severler, Kayseri Devlet Tiyatro'sunda 26 Şubat Cumartesi saat 19.00'da Murat Özdeniz'in yönetmenliğinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuar ekibinin sahne alacağı Ahi Evran tiyatro oyunu için, ücretsiz biletlerini merkez konservatuar ve merkez kütüphaneden temin edebilecekler.