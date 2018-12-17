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Başkan Büyükkılıç: “Kayseri medeniyetler merkezidir”

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.


İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, tarafından karşılanan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sergileyen Müze Müdürlüğü ile 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi'ni de ziyaret ederek müzeyi gezdi, Kütüphaneden yararlanan öğrenci ve okuyucularla sohbet etti.


Daha çok okuyan ve okuyucu olan bir şehir oluşturmanın gayreti ile yeni projeler değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç,ederek şu açıklamalarda bulundu:


“Kayseri geçmişi ile Anadolu'nun adeta dünya mirasını yaşatmaktadır. Şehir merkezinde her dönemin kendine has yapısını bir arada barındırmaktadır. Bu yapı yanında medeniyetlerin yazılı ve sözlü tarihlerini taşımaktadır. Kayseri bir tarih, kültür ve turizm merkezidir. Bu neden ile İl Kültür müdürlüğümüz ile Kayseri'yi bir bütün olarak değerlendiren projeleri konuştuk, kütüphaneleri, müzeleri, ören yerleri, tarihi mekanları hep bir bütün olarak değerlendirilecektir.”

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