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Başkan Büyükkılıç: “Kayseri müzeler şehri olacak”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin müze kenti olması için bazı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin müze kenti olması için bazı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.


Keşfedilmesi gereken şehirler listesinde yerini alan Kayseri'nin, turistlerin uğrak yeri olacağını çünkü bölgesel bir planlama ile şehrin kimliğini yansıtan müzelerle, kentin tarihini ve kültürünü anlatan şehir, müzeler kenti olması için 9 ayrı ihtisas müzesi açılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri şehir ve toplum yaşamını anlatacaklarını kaydetti.


Esnaf, ticaret, sanayi, uçak sanayi, tabletler, basın, Mimarsinan, arkeoloji ve şehir müzeleri için planlamaların yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Bölgenin, iç Anadolu'nun ve Şehrin kültürünü anlatan müzeler ile özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgi odağı olacağını bildirdi.


Müzelerin turizm hareketliliğinin yanı sıra yaşam kültürünün gelecek nesillere öğretilmesinde de etkin bir rol oynadığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, zengin ve köklü geçmişe sahip olan kentin, potansiyelini ortaya koymaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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