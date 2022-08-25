Başkan Büyükkılıç: “Kayseri, öğrenciler için doğru şehir”

Memduh Büyükkılıç, üniversite tercihlerinde Kayseri şehrini tercih eden öğrencilerin doğru adreste olduklarını belirterek, “Öğrenciysen doğru yerdesin, senin şehrin Kayseri” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, makarr-ı ulema olarak nitelendirilen, bağrından Mimar Sinan, Seyyid Burhaneddin ve Gevher Nesibe gibi değerleri çıkaran, 6 bin yıllık tarihinde değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri'nin, üniversite öğrencileri için en doğru tercih olduğunu belirtti.

Kayseri'nin genç ve öğrenci dostu bir şehir olduğunu ve gençlere yönelik birbirinden anlamlı projeler ile öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilere ve gençlere yönelik yaptıkları hizmetlerden bazılarını şöyle sıraladı:

“Öğrencilerimiz derslerine çalışıyor, biz Çamaşır Yıkama Merkezi'mizde çamaşırlarını yıkıyoruz. Üniversitelerin lisans, önlisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenlerin su bedelinin yarısını biz ödüyoruz. Üniversitelerde ve kütüphanelerde ücretsiz dağıttığımız sıcak çorbamız, 150 bini aşkın gence ulaştı. Kayseri'deki gençliğin temsil edilmesi ve istişare ile yol göstermesi için Gençlik Meclisi'mizi kurduk. Kütüphaneler şehri Kayseri'de 9'uncu kütüphaneyi gençlerimizin hizmetine sunduk. İş arayanla işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi'miz, özellikle gençler ve iş dünyasının ilgi odağı oldu. Üniversite öğrencilerimize yönelik ücretsiz tanıtım, rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gençlere değer veren projemiz ‘Değer Gençlik' ile birbirinden anlamlı ve önemli eğitim veriyoruz.”

Ayrıca KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde bu zamana kadar 110 bini aşkın gence hizmet verdiklerini ve Spor A.Ş.'nin 11 tesiste, 11 branşta gençleri sporla buluşturduğunu belirten Büyükkılıç, “Doğası, tarihi, turizmi ve gastronomisiyle genç dostu zenginlikler şehri Kayseri'deki üniversiteleri tercih eden kardeşlerimiz, aradığınız her şeyi bu şehirde bulabileceksiniz. Öğrenciysen doğru yerdesin, senin şehrin Kayseri” diye konuştu.

Kayseri'nin en önemli marka değerlerinden bahseden Başkan Büyükkılıç, "Türkiye'nin incisi Erciyes Dağı'nda, Türkiye'de uluslararası kalite ve hizmet belgelerine sahip olan tek kayak merkezi ile her yıl milyonlarca turisti misafir etmekten dolayı mutluyuz. Kentimiz, adeta bir açık hava müzesi niteliğinde ve tarih, turizm, endüstri, ticaret ve eğitim şehridir. 1.5 milyon nüfusa yaklaşan kadim kentimizde 5 üniversitemiz, 3 organize sanayimiz, 1 serbest bölgemiz bulunuyor. Kayseri olarak, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, Sultan Sazlığı, doğa ile tarihin buluştuğu (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadi'mizle ile Anadolu'da ticaretin ilk başladığı yer olan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü gibi değerlere sahip olmamız bizim en önemli güzelliklerimizdir. Bin 500'den fazla tescilli tarihi eserimiz, 7,5 milyon yıllık fosillerle doğa tarihindeki zenginliğimiz, son dönemde İncesu Örenşehir'de çıkan mozaik yapımız, Kayseri'yi görülmeye değer bir şehir kılıyor" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin ailelerine de seslenen Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin huzur şehirlerinden birisi olan Kayseri'nin, ailelerin rahatlıkla, güvenle çocuklarını göndereceği bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.