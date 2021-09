Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'de su çeşmeden içilir"

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükkılıç, “Kayseri'mizin suyu, hem içme hem de kullanma bakımından yegâne sudur. Her bölgedeki çeşmeden gönül rahatlığı ile su içilebilir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve bazı daire başkanları ile birlikte birimleri tek tek dolaşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Analiz ve ölçümlerde akredite parametre ve metot sayısını 198'e çıkararak Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) tam not alan, bölgenin en güçlü laboratuvarlarından birisi olma başarısını yakalayan KASKİ Laboratuvarlarını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada önemli açıklamalarda bulundu. Kayseri'de bazı sosyal paylaşım mecralarında içme suyu ile ilgili ortaya atılan asılsız iddialara da cevap veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Türk Akreditasyon Kurumu'ndan tam not alarak yetki belgesi verilen KASKİ laboratuvarlarımızda, her gün en az 100 noktadan, Kayseri'mizin içme suyu ile ilgili değişik bölgelerden sularımızı tahlil etmek üzere numune alınmakta. Bununla birlikte gerekli incelemeler yapılmakta. Bu yapılan incelemeler 198 ayrı parametre ve metotta akredite edilmiş laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmekte. Bu önemli bir çalışma. Türkiye'de 198 parametrede akredite olmuş, yetkilendirilmiş bir başka kamu laboratuvarı yok” dedi. KASKİ'nin yapmış olduğu bu önemli çalışmalardan dolayı yetkilileri tebrik eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Zaman zaman sosyal medyadan sularımızın kirli olduğu ile ilgili bazı spekülasyonlar yapılıyor. Buradaki sorun bizden kaynaklı değil. Binaların depolarının yeteri kadar temizlenmemesinden kaynaklı bir durum. Binalardaki su depoların temizlenmesi ve suyun buralarda kirletilmemesi konusunda yetkili kurumlarla birlikte çalışarak bu konunun üzerinde hassasiyetle durmaktayız. İnşallah bundan sonra böyle bir şeyin konuşulmasına fırsat kalmaz. Genel Müdürümüze, Laboratuvar görevlilerimize ve tüm ekibimize gösterdikleri gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. İyi bir durumda olduğumuzu Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gururla söyleyebilirim. Kayseri'mizin her noktasında çeşmelerden rahatlıkla su içilebilir. Kayseri'mizin suyu ile içilen çay pırıl pırıl, berrak olur. İnanmayan deneyebilir. Bazen insanlar, bulundukları yerin kıymetini bilmezler. Ama kaybedince anlarlar. Allah kaybettirenlerden eylemesin. Cenab-ı Allah, Erciyes gibi bir değeri bizlere lütfetmiş. Oradan karlarımız eriyor, her mevsim yağan karın suyunu yaklaşık 15 sene sonra 200 metreden sondaj ile çıkarıyoruz. Daha sonra cazibe ile dağıtıyoruz. Bu çok önemli bir imkan. Bundan dolayı ‘İyi ki Kayserimizde doğmuşuz.' diye şükrediyoruz.”

Büyükkılıç, bazı zamanlarda bahçe sulamalarından kaynaklı oluşan sıkıntıya da değinerek, açıklamasında; “Elbette vatandaşımızın bahçesini sulamak için beklentisi var. Biz de buna karşılık vermek için uğraş veriyoruz. Ama bir sınırlama var. 15 tona kadar belirli bir fiyatımız var. 15 tondan sonra kademeden dolayı ister istemez fiyatlar artıyor. Burada da amaç, tasarruf sağlamak. Normal de 15 ton bir aileye yeter. Çünkü 1 kamyon su demek. Piyasada 0.5 litre su 1 TL. Biz de ise 1 tonu 5,19 TL. Tabi bu rakam kademeden dolayı farklılık gösterebiliyor. Bizim bir kültürümüz, inancımız var. Ayetlerde “Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz.” denilmiş. Peygamber Efendimiz bu konudaki hassasiyetini “Akarsuyun kenarında bile olsan suyu israf etme” sözleriyle dile getirmiş. Bütün bunlar suyun ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Su, en önemli nimettir. Gelecekte daha büyük sorun olarak karşımıza çıkabilir. Bu açıdan, har vurup harman savurma mantığı içerisinde , 'Boş ver' anlayışı ile değil; tam tersine suyumuzu gözümüz gibi koruyalım. Yavrularımızı bu kültür ile yetiştirmeye gayret edelim. Çevremizi de nezaket kuralları çerçevesinde uyarmaya çalışalım. Dediğimiz gibi Erciyes'imizi nimet olarak görüyoruz. Suyumuzun da, şehrimizin de, insanımızın da, ülkemizin de, değerlerimizin de kıymetini bilelim” ifadelerini kullandı.