Başkan Büyükkılıç: “Kayseri'mizin bizi seven, güvenen insanlarına ne yapsak az”

Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nin yükünü paylaşacak ve Tınaztepe bölgesine alternatif bir yol olacak İsmail Erez Bulvarı'ndaki yol yapım çalışmalarını inceledi. Büyükkılıç, “Kayseri'mizin bizi seven, güvenen insanlarına ne yapsak az” dedi.

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi bölgesindeki altyapı çalışmaları devam eden İsmail Erez Bulvarı'nda incelemelerde bulunarak, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi aldı.

“Önemli bir ana arteri daha hayata geçiriyoruz”

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada “Kayseri'mizin bizi seven, güvenen insanlarına ne yapsak az mantığı içerisinde önemli bir ana arteri daha hayata geçiriyoruz” diyerek, şunları söyledi:

“Hatırlanacağı üzere Belsin bölgesinde İsmail Erez Bulvarımızın açılması yönünde yaklaşık 3 buçuk kilometreye varan bir mesafeyle ilgili çalışmayı hızla sürdürüyoruz. İster istemez bu süreç içerisinde kamulaştırma boyutuyla ilgi devam eden anlaşma mecrasına taşımak suretiyle çalışmaları hızlandırma yönünde gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz inşallah burada da önemli bir ana arteri hayata geçirmiş olacak. Burada tabi ki önemli bir ana arter. Aynı zamanda yine burada Tınaztepe bölgesine alternatif bir çalışma olmuş olacak. Organize Sanayi'mizin yükünü paylaşmış olacak.”

“Bu sezon sonuna bitirmeyi hedefliyoruz”

İsmail Erez Bulvarı'ndaki yol yapım çalışmalarını, bu sezon sonuna bitirmeyi hedeflediklerini bildiren Büyükkılıç, “Sultan Abdulhamit Han Bulvarıydı, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarıydı, burada İsmail Erez Bulvarıydı derken adeta Melikgazi bölgesinde önemli bir ana arter daha hayata geçmiş olacak. İnşallah hızlı bir şekilde bu sezon sonuna bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Altyapı çalışmaları yine elektrik Şirketi'mizin, Kayserigaz'ın, Telekom'un bu yöndeki çalışmaları ile koordineli bir şekilde süreci yönetmek suretiyle de yap-boz dönemlerini de sona erdirmek istiyoruz. Emeği geçenlere, ilgili kurum ve kuruluşların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, yüklenici firmamıza ayrıca teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, vatandaşlar ile görüşüp onların isteklerini dinleyerek talimat verdi

Büyükkılıç, yol yapım çalışmalarında vatandaşlarla da bir araya gelerek onların talep ve temennilerini de dinledi. Besicilik yapan bir vatandaşın yol talebine ilişkin çözümü yönünde anında talimat veren Başkan Büyükkılıç, çevre konusunda talepte bulunan vatandaşın da isteklerini dinleyerek gereken çalışmaların süreç içerisinde yapılacağını ifade etti.

Büyükkılıç'a incelemelerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve daire başkanları da eşlik etti.