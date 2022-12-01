Başkan Büyükkılıç, KAYSO heyetini kabul etti

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yeni yönetimini makamında kabul etti.

Kayseri Sanayi Odası'nın son seçimlerinde güven tazeleyen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeni yönetimi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaretin ve endüstrinin merkezi olduğunu, bu çerçevede her zaman esnafın ve sanayicinin yanında yer aldıklarını ifade etti. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birliğin, beraberliğin bereketini yaşadıklarını dile getirdi.

Kayseri'nin sanayinin ve endüstrinin bir üssü olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Buna katkı sağlayan siz başkanlarımıza ve yönetiminiz ile iş insanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve şehrimizi yatırımlarla anılan, istihdama fırsat veren, üretimi ‘olmazsa olmaz' bilen bir anlayış ve gayretle daha iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası'nın yeni yönetimine de hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, sanayiciler ve iş insanları olarak kurumlar arasında uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirildi.