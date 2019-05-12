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Başkan Büyükkılıç, Kıranardı'da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Ramazan akşamlarını farklı mahalle ve ilçelerde geçirmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Kıranardı'na giderek vatandaşlarla bir araya geldi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, farklı ilçe ve mahallelerde teravih namazını eda ediyor ve namaz sonrası da vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu kez teravih namazını Kıranardı'nda kılan Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası Kıranardı Kültür Evi'ne geçti. Başkan Büyükkılıç, Kıranardılılarla Kültür Evi'nde çay içip, sohbet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kıranardı'nda esnaf ziyaretleri de yaptı. Kültür Evi'nden çıktıktan sonra esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, “Hayırlı Ramazanlar” ve “Hayırlı İşler” temennilerinde bulundu.

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