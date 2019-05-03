Başkan Büyükkılıç, Koleksiyoner Mehmet Akgül ile protokol imzaladı; Kayseri Müzeler Şehri Olacak

Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye yeni müzeler kazandırıyor. Seçim döneminde Kayseri'nin müzeler şehri olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Koleksiyoner Mehmet Akgül ile Jandarma Mektebi ve müzeler için protokol imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Başkan Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Koleksiyoner Mehmet Akgül katıldı. Zengin hat ve metal eşyalar koleksiyonuna sahip olan Mehmet Akgül ile Jandarma Mektebi ve Kayseri Mahallesi'nde müzeler kurulması için protokol imzalandı.

Konuyla ilgili açıklamasında seçim sürecinde Kayseri'nin müzeler şehri olacağını belirttiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “En az 10 müze yapacağımızı belirtmiştim. Mehmet Akgül'ün koleksiyonlarından oluşan ve Kayserimiz için önem arz eden bir müzeyi Melikgazi Belediyemiz ile işbirliği halinde yapacağız. Müzelerle ilgili ön protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri sevdalısı Mehmet Akgül'e de teşekkür ediyorum” dedi.