Başkan Büyükkılıç, LÖSEV 20. yıl sergisini gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirdeki bir AVM'de açılan 20. Yıl LÖSEV sergisini gezerek sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.

Özel bir AVM'de açılışı yapılan ve 45 eserin yer aldığı serginin çok anlamlı olduğu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “LÖSEVLİ çocukların göz nuru eserlerini gezerek onların yanında olduk. Bu hastalığının en büyük ilacı yüksek moral ve mutlu olmaktır. Bizde onların bu anlamlı sergilerini gezerek mutluluklarına ortak olduk. Hayran olmamak ve takdir etmemek mümkün değil. Öğrencilerimizi bu geniş düşünce ve fikirlerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

İki gün açık kalacak olan serginin mutlaka gezilmesi ve çocuklara moral verilmesini isteyen Başkan Büyükkılıç, her zaman bu tür dernek ve vakıfları destek olduklarını sözlerine ekledi.