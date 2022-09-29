Başkan Büyükkılıç, Macaristan Parlamento Binası'nı gezdi

Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile Macaristan'daki temaslar çerçevesinde Macaristan Parlamento Binası'nı ziyaret etti. Türk Macar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Dr. Tilki Atilla'nın misafiri olan Başkan Büyükkılıç, meclis binasında Macaristan ziyaretini değerlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte gittiği Macaristan'da Parlamento Binası'nı gezdi. Türk Macar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Dr. Tilki Atilla'nın konuk ettiği Başkan Büyükkılıç, burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Sıcak ve samimi ortamda geçen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Milletvekili Atilla'ya günün anısına Yukatel Kayserispor forması ve Kültepe Kaniş Karum'da çıkan tabletlerin replikasını hediye etti. Macaristan'da Parlamento Binası'nda Macaristan ziyaretini değerlendiren Memduh Büyükkılıç, “Bizleri burada kardeş şehrimizin çok değerli başkanı ile değerli milletvekilimiz Dr. Tilki Atilla beyin davetleri sonrasında Macaristan'da bulunmaktan keyif aldığımızı belirtiyor, bu güzel organizasyonu yapan konsolosumuz Osman Şahbaz'a ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri heyetiyle birlikte sıcak bir ilgiyle karşılandıklarını ifade ederek, “Yaptığımız görüşmelerde hem şehrimizin tanıtımına hem de tarım ve hayvancılık konusundaki süreçte nasıl iş birlikleri yapılacağı konusunda gayretler gösterdik. Bu alanda tecrübesi olan kuruluşları ziyaret ve istişare etme fırsatı bulduk. Mecliste de Atilla beyin misafiri olmak suretiyle hem meclisin binasını görmek hem de sağlıklı görüşmeler yapmak suretiyle çalışmalar yaptık” diye konuştu.

“BURADA ÇOK VERİMLİ VE ANLAMLI ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Burada hem ikili görüşmeler hem de buradaki şehircilik anlayışını gözlemlediklerini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çalışmalarımıza Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Mtis beyin de katılmış olması bizi ayrıca güçlendirdi. Türkiye'mizin Macaristan Büyükelçi Gülşen Ekşioğlu hanımefendinin sıcak ilgisi ve buradaki Kayseri'yi bilen bir büyükelçi olarak, kendisinin serbest piyasanın içinden gelen ve sorunlarına sıcak bir yaklaşım sergileyerek çözme yönünde yaklaşım gösteren bakış açısı da bizleri ayrıca ümitlendirmiştir. Burada çok verimli ve anlamlı çalışmalar yaptık. Hem görüşmeler hem de buradaki şehircilik anlayışı, tarihi bakış açısı, geçmişteki dostlukların ön plana çıkması ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile buradaki mevcut cumhurbaşkanı ve başbakanın sıcak ilişkilerinin de bu görüşmelerde bizi daha motive ettiğinin farkında olduk.”

“ÜLKEMİZİN, ŞEHRİMİZİN, İNSANIMIZIN KIYMETİNİ BİLELİM”

Macar heyetini Kayseri'ye de davet eden Başkan Büyükkılıç, yurt dışından Türkiye'nin çok daha farklı ve önemli konumda olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Buradaki dostlardan bu durumu dinlemenin de farkında vardık. Ülkemizin, şehrimizin, insanımızın kıymetini bilelim. Değerli belediye başkanımızı, milletvekilimizi ve buradaki heyetlerimizi de aynı zamanda Kayseri'mize davet etmek suretiyle turizm odaklı çalışmalarda Erciyes Kayak Merkezi başta olmak üzere önemli çalışmalar yapma yönünde irade gösterdiğimizi de buradan paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Macaristan ile Türkiye'nin çoğu noktada benzer olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Budapeşte dingin, huzur bulunan, tarihi zenginliklerin olduğu bir şehir. Çoğu konularda Türkiye ile aynı paralelde olduğunu gözlemlemenin bir bakıma rahatlığını gördük. İnsanların Türkiye'ye bakış açısı sıcak olması, çoğu noktalarda birbirine benziyor olması önemlidir. Miskolc şehri de gelişmekte olan bir şehir” şeklinde konuştu.

TARIM VE HAYVANCILIĞA ÖZEL ÖNEM

Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa verilen önemi de anlatarak, “Tarım ve hayvancılık alanında gayretlerinin olduğunu biliyoruz, birlikte bir şeyler yapılabileceğinin en güzel örneklerini konuştuk. Hayvancılık konusunda Kayseri'mizde belediye olarak pastırmanın, sucuğun merkezinde büyükbaş hayvanlarla ilgili gerekli çalışmalar yapmamızın doğru olacağını belirtmek istiyoruz” dedi.

Tarihi ve kültürel geziler de gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç'a Macaristan gezisinde eşi Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Fatma Nur Bozoklu, Büyükşehir Belediyesi İyi Partili Meclis Üyesi Hasan Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Bayar Özsoy, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve daire başkanları eşlik ediyor.