Başkan Büyükkılıç medrese esnafıyla bir araya geldi

Memduh Büyükkılıç, 753 yıllık Selçuklu eseri Sahabiye Medresesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Selçuklu döneminde, 1267 yılında yapılan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesince restore edilen Sahabiye Medresesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafların taleplerini dinleyip, helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet etti. Bir hat sanatı yapan esnaf, Başkan Büyükkılıç'a Osmanlı lale kolonyası ikram ederken, geleneklerini bu medresede ayakta tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Başkan Dr. Büyükkılıç, ecdat yadigari medrese ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Meydanı'nda Sahabiye Medresesi'nde bulunan kitap satışı yapan dostlarımızı ziyaret ettik. Ecdadın bu güzel eserinin içerisinde kitaplar satılıyor. Hem esnafa piyasayı sorduk, varsa bir talepleri onları dinledik, hem de oraya gelen vatandaşlarla sohbet ettik. Müslüman bir Türk evladına yakışır bir anlayış içerisinde hepsi dua ediyor, teşekkür ediyor. Pandemi dolayısıyla burada ikram hizmetleri verilemiyor. Bunun yanında herkes alışverişini yapıyor, kitaplarını alıyor, evinde eğitimini sürdürmeye çalışıyor. Yani mazerete sığınmıyorlar ve bir hareketlilik var. Mevlamızdan niyazımız bu Pandemi sürecinin bir an önce bitmesi, aynı zamanda da Cenab-ı Allah'ın bu güzel insanlara helalinden bol rızık versin diye dua ve temennide bulunuyoruz” diye konuştu.

Pandemi tedbirlerini de yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda bir kez daha hatırlatmalarda bulundu ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.