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Başkan Büyükkılıç Melikgazi Hastanesi'ni ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Hastanesi’ni ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Cuma namazı sonrası hastane ziyaretinde bulunan Başkan Büyükkılıç'ı Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Demirel ve hastane yönetimi karşıladı. Hastane hakkında Başhekim Demirel ve yetkililerden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, bölümleri gezerek doktor ve çalışanlara kolaylıklar diledi. Başkan Büyükkılıç, hastalarla da bir süre sohbet ederken, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Başkan Büyükkılıç, kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri de kırmadı.

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