Başkan Büyükkılıç, Melikgazi muhtarları ile buluştu

Memduh Büyükkılıç, mahalle muhtarlarıyla değerlendirme ve istişare toplantısına Melikgazi ile devam etti. Melikgazi ilçesinde görev yapan 58 mahalle muhtarıyla buluşan Başkan Büyükkılıç, “Biz bir aileyiz, biz bir ekibiz” dedi.

İlçe başkanları ve muhtarlarla, yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı talepleri yerinde dinlemeye özel önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Melikgazi'de mahalle muhtarları ile buluştu.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Harikalar Düğün ve Ziyafet Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ile daire başkanları kurum yetkilileri ve 58 mahalle muhtarı katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini hem yazılı olarak hem de sözlü olarak dinledi.

Burada muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç, “Hem muhtarlarımızla birlikte olalım, onları dinleyelim, hem de böyle güzel bir ortamı birlikte paylaşalım. Buralar sizlerin, bizler sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

Büyükkılıç, gece, gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Biz bir aile anlayışı içerisinde gerek belediye başkanlarımızla, gerek muhtarlarımızla, gerekse mesai arkadaşlarımızla en ücra kademedeki kardeşimizden, en yakımızda olanına kadar birbirimize karşı üstünlüğümüz olmadığının şuurunda ve bilincindeyiz. ‘İnsanların hayırlısı insanlara hizmetkâr olandır' sözünün farkındayız. O anlayış içerisinde de gece demeden, gündüz demeden koşturuyoruz. Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var” diye konuştu.

Birlik, beraberlik mesajı da veren Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mahallelerimizi de ilçelerimizi de hepsini bağrımıza basarak, Büyükşehir, ilçe ve mahalleler bağlamında ayırmadan, dayanışarak çalışmaları sürdürmekteyiz. İnşallah Mevla'm, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, devletimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkma ve dünyanın gururu olan, mazlum insanların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da yol arkadaşı olarak gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar muhtarlarımız bizi anlayışla karşıladılar, her zaman yanımızda yer aldılar. Biz onları uç beyi olarak görüyoruz. Sizler mahallenize hizmet istiyorsunuz. Her şeyden önce sizlere tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah mümkün olduğu kadar hepinizi dinlemeye çalışacağız. Vaktimiz de müsait, şartlarımız da müsait.”

Başkan Büyükkılıç, yerelde ve Ankara bazında bir şey yapılacaksa bu iradenin yapacağına dikkat çekerek, “Siz zeki, seçilmiş, takdir edilmiş, o bölgenin önde olan canlarısınız. Muhtarlarımız olarak, dostlarımız olarak, gerek yerelde gerekse Ankara bazında yine bir şey yapılacaksa bu irade yapacak ve inşallah bu ülkeyi, bu şehri, bu mahalleyi en güzel şekliyle geleceğe taşımak için gayret gösterecek. Biz kendimizi, anlatmaya, ifade etmeye, hizmetlerimizle buluşturmaya geldik. Bunu da önemsiyoruz. Biz bir aileyiz, biz bir ekibiz. Olayı böyle göreceğiz. Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, “Değerli başkanımıza davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten bir araya gelmek önemli. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Bir arada hizmet etmeyi nasip etsin. Sayın başkanımız tecrübeli tabi, yılların belediye başkanı, siyasetçisi. Her zaman birliği, beraberliği teşvik eden destekleri olmuştur. Bu da Kayseri'yi ön plana çıkartan en önemli değerdir. Sizler görüyorsunuz, farklı şehirlere gidince Kayseri'nin kıymetini anlıyoruz” şeklinde konuştu.