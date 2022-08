Başkan Büyükkılıç, ödül getiren projeyi inceledi

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen 300 milyon TL'lik 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Büyükkılıç, “Planlamasıyla, gerçek yapılan imalatlarıyla yüz akımız olan bir proje. Kayseri'mizin adeta çehresini değiştirecek” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirlerin dönüştürülmesi ve yenilenmesi bakımından birçok proje ve yatırım amaçlı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede kentte yapılan çalışmalar hakkında sık sık bilgi alan ve incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne “En iyi riskli alan ilan eden belediye” ödülünü aldıran Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceledi. Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, devam eden hummalı çalışmalarla ilgili de yetkililerden bilgi de aldı.

Kayseri' de konforlu ve huzurlu yaşam alanları sunacak kentsel dönüşüm projelerine önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tüm hızıyla sürdüğünü ve Kayseri'ye çok yakışacağını söyleyerek, “120 bin metrekare bir inşaat sahası. Burada yapılan çalışma. Bunun yarısı yeşil alan, 572 konut, ticaret alanı, camisi, sosyal donatılarıyla inşallah 2023 Nisan ayında tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edecek şekilde inşaatımız hızla devam ediyor. TOKİ'mize, kıymetli başkanımıza, değerli Çevre Şehircilik Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bizlerle her zaman iyi niyetli, yapıcı yaklaşımıyla uzlaşma döneminde bu projenin hızla hayata geçirilmesinde katkı sağlayan Oruçreis Mahalle'mizin güzel insanlarına ayrıca minnet duyuyorum” diye konuştu.

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yüz akı bir proje olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, projede emeğe geçen herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Şehirlerde dönüşüm ihtiyacının olduğunu biliyoruz ve bunun için birçok çalışma yaptık ve yapacağız. İnşallah 2'nci etabında başlaması yönünde değerli bakanımızla görüşmelerimizi yaptık. Bu yönde de sürecin devam edeceğine inanıyorum. Her şeyden önce planlamasıyla, gerçek yapılan imalatlarıyla yüz akımız olan bir proje. Emeğe geçenlere teşekkür ederken, işini her zaman olduğu gibi yüz akıyla bitireceğine inandığımız Erkut firmamıza da teşekkür ediyorum. Gerek proje müdürlerine, ekibine, çalışanlarına her kademede emeği geçen canlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah kazadan beladan esirgesin. Örnek daireyi gezdik. Gerçekten güzel bir eser ortaya çıkmış. İnşallah diğer dairelerimizde örnek daire doğrultusunda hayata geçirileceğinden hiç kimsenin endişesi olmasın."

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında hak sahiplerine yeşil alanları, sosyal donatıları ile birlikte ferah, yaşanabilir konutların teslim edilecek.