Başkan Büyükkılıç öğrencilerle bir arada

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, bir kolejin 2-3 ve 4'cü sınıf öğrencileriyle konferansta bir araya geldi

Kolejin konferans salonunda düzenlenen ‘Geleceğini Çöpe Atma' konferansına öğrencilerinin yoğun ilgisi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Türkiye'de ilk lisanslı ayrıştırma tesisinin Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini ve şu anda elektronikten, atık yağ, pil ve plastikten, metal atıklara varıncaya kadar 10 farklı alanda geri dönüşüm çalışmasının devam ettiğini kaydetti.

Konferansta öğrenciler getirdikleri atıkları geri dönüşüm maskotu Melikcan'a teslim ettiler, bunun karşılında öğrencilere Pufidik Melikcan anahtarlığı hediye edildi.