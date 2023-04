Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultan Ramazan-ı Şerif'te vatandaşlarla buluşmayı sürdürürken, Cennet Mahallesi'nin sakinleriyle iftar sofrasında buluştu. Başkan Büyükkılıç, “Önemli olan bir gönül sofrası oluşturmak, bir arada olmak, birbirimize dua etmektir” dedi.

Ramazan ayını fırsat bilerek her gün vatandaşlarla kucaklaşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde tüm Kayserilileri kucaklıyor. Bu çerçevede Cennet Mahallesi'nin sakinleriyle bir araya gelerek iftar yapan Büyükkılıç, tek tek masaları dolaşıp, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, Cennet Mahallesi'nin sakinlerine iftar sofrasını şenlendirdikleri için teşekkür ederek, “Önemli olan bir gönül sofrası oluşturmak, bir arada olmak, birbirimize dua etmek, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı olarak bu duyguları taşımaktır” dedi. Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârı olmaktan onur duyuyoruz. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun, her birinizin alnından öpüyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Birbirimize dua edelim, şehrimize sahip çıkalım, devletimize sahip çıkalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, mazlum insanların sesi olan ve her zaman elinden tutan o güzel insana da hep beraber dua edelim” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Cennet Mahallesi sakinlerinin Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik etti.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, İldem Zeki Soygüllüce Camii'nde teravih namazı ile vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların görüş ve taleplerini yerinde dinledi. Başta çocuklar ve gençler tarafından olmak üzere yoğun ilgi gösterilen Başkan Büyükkılıç, çocuklara ve gençlere Yukatel Kayserispor forması hediye etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından namaz sonrasında vatandaşlara tatlı ikram edildi.