Başkan Büyükkılıç, OSB'de Yardım Toplama Merkezi'ni ziyaret etti

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Deprem Bölgesi Yardım Toplama Merkezi'ni ziyaret etti. Deprem bölgesi Kahramanmaraş'tan geldiğini söyleyen bir vatandaş, Başkan Büyükkılıç'a yardımlarından dolayı teşekkür ederken, Büyükkılıç, “Biz bu milletin sesiyiz, bu milletin nefesiyiz, bu milletin adına bu işleri yapıyoruz” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası deprem bölgesine yardım için tüm Türkiye tek yürek olurken, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de yardım seferberliği sürüyor. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Deprem Bölgesi Yardım Toplama Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki incelemelerde Büyükkılıç'a, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ile Serdar Öztürk eşlik etti.

Deprem bölgelerine gidecek yardımlar için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Gün yara sarma günü”

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin yegâne ilaç olduğunu söyleyerek, “Gün yara sarma günü, gün dayanışma günü, gün birbirimize kenetlenme günüdür. Kayserimiz bu anlamda üzerine düşeni fazlasıyla her zaman olduğu gibi yapıyor. Valiliğimizin, AFAD'ımızın, belediyelerimizin, sivil toplum teşkilatlarımızın dayanışması içerisinde kısacası tek yürek olmuş, birlik, beraberlik duygusuyla yaklaşım sergileniyor. Burada gerekli çalışmalar yapılıyor, lojistik destekler yapılıyor. Sahada tablo çok daha farklı, hem ağır kış şartları hem de tablonun ağır olması itibariyle” diye konuştu.

Dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Devlet, millet el ele, yerel yönetimler hep beraber, odalarımız, teşkilatlarımız, bakanlarımız çalışmalar yapıyor. Dayanışmanın, birliğin, beraberliğin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Olumsuz konuşmanın kimseye faydası yok. Bu anlayışla hep beraber kenetlenelim. Yeri geldi canların elinden tuttuk, yapılan çalışmaları yerinde yönettik, koordine ettik, dayanıştık, valilerimizle görüştük” dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, “Bizler de buradan Kayserimiz olarak her zamanki hayırseverliğimizle dayanışma içerisinde lojistik desteğimizi sürdürüyoruz. Yine oradan gelen canlarımızla ilgili alacağımız tedbirler olacak. Kardeşlerimize ev sahipliği yapıp, onları da hiçbir şekilde mağdur etmeden ne yapılabileceği konusunda Valiliğimizle, AFAD'ımızla değerlendirmeler yapacağız, önlemleri alacağız. Emeği geçen her bir bireye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in selamlarını ileten Başkan Büyükkılıç, “Gökmen valimizin selamlarını getirdim. Orada Genel Sekreter Yardımcımız Bayar Bey görevli, itfaiyemiz orada, her konuda Kayseri'nin sesini duyuyorsunuz, bunlar da bizleri daha da motive ediyor. Şuanda fedakârlık yapma, şuanda üzerimize düşeni yapma vaktidir” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinden gelen vatandaştan Büyükkılıç'a teşekkür

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'tan geldiğini söyleyen bir vatandaş, Başkan Büyükkılıç'ın elini öpmek isteyerek, “Maraş deprem bölgesinde oradaydık. Ben elinizi öpmek istiyorum. Yaptığınız yardımlardan dolayı Kayseri halkına teşekkür ediyoruz, Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç da, “Biz sizlerin alnından öpüyoruz. Biz bu milletin sesiyiz, bu milletin nefesiyiz, bu milletin adına bu işleri yapıyoruz. Biz birbirimize dua ederiz” diye vatandaşa karşılık verdi.