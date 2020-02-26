Başkan Büyükkılıç, "Rahmet ayları hayırlar getirsin"

Memduh Büyükkılıç, İslam coğrafyasının rahmet ve bereket iklimine girdiğini belirterek, bu iklimin habercisi olan Regaib Kandili'nin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mübarek üç ayların habercisi olan Regaib Kandili'nin Rabbimize sığınmak ve bu manevi iklimin bereketinden azami derecede yararlanmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

2020 yılının ilk iki ayında hem ülkemizde hem de dünyada acı olayların yaşandığını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Hayır ve şer Allah'tandır. Umuyor ve diliyoruz ki rahmet ve bereket ayları ve bu manevi iklimin habercisi olan Regaib Kandili, acıları geride bıraktığımız ve huzur içinde yaşayacağımız günlerin de habercisidir. Zıtlıklarla kaim olan bu dünyada elbette mutluluklar gibi üzüntülerimiz de olacaktır. Ancak, yaşadığımız üzüntüleri bir ve beraber olarak geride bırakacağız ve yeniden yaşamamak için dua ve niyazlarda bulunacağız” dedi.

Üç ayların ve Regaib Kandili'nin müstesna zaman dilimlerinden birisi olduğunu da dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Böyle günleri iyi değerlendirerek Rabbimizin rızasını kazanabiliriz. Her ne görevde bulunursak bulunalım tek amacımız Rabbimizin rızası, halkımızın duası olmalıdır. Bu amaç ve gaye ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle rahmet ve bereket ikliminin başlangıcı olan mübarek üç ayları ve RegaibKandili'ni tebrik ediyorum. Bugünlerin aziz milletimiz ve tüm insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.