Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayında gerçekleştirecekleri etkinliklerle ilgili bilgi verdi

Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının huzur içinde idrak edilmesi ve Ramazan'ın manevi atmosferinin herkes tarafından yaşanabilmesi için bir dizi etkinlik yapacaklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, bu yıl Ramazan Sokağı'nın Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılacağını, Büyükşehir Belediyesi'nin iftarlarının da Belediye Hizmet Binası yanındaki Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Yemekhanesi'nde verileceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının gölgesinin üzerimize düştüğünü belirtti ve “Tüm İslam aleminin Ramazan Ayını tebrik etti. Huzur içinde Ramazan Bayramı'na erişme temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, bu yıl Ramazan Sokağı'nın Fuar Alanı içindeki Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, önceki yıllarda Seyyid Burhaneddin Türbesi yanında kurulan Büyükşehir Belediyesi iftar sofralarının da hava koşulları ve yağmur riski nedeniyle kapalı mekana alındığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi bu yıl iftar sofrasını Belediye Hizmet Binası yanındaki Büyükşehir Yemekhanesi ve Muhabbet Çay Bahçesi'nde kuracak. İftarlara; ihtiyaç sahipleri, evine gidemeyen vatandaşlar ve esnaflar katılabilecek. Öte yandan şehir merkezindeki bazı mahallelerde ve ilçelerde de Ramazan ayına özel etkinlikler gerçekleştirilecek. İlçeler ve mahallelerdeki Ramazan etkinlikleri 7 Mayıs Salı günü Talas-Anayurt'ta başlayacak. Ramazan etkinlikleri 8 Mayıs'ta Eskişehir Bağları, 9 Mayıs'ta İncesu, 10 Mayıs'ta Hacılar, 11 Mayıs'ta Ağırnas ve 12 Mayıs'ta da Mimsin'de yapılacak.