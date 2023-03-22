Başkan Büyükkılıç: “Ramazan, daralan ruhlarımızın feraha kavuşacağı aydır”

Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Asrın felaketi olan depremlerden dolayı bu yıl Ramazan ayına buruk giriyoruz. Tarifsiz acılar yaşadığımız, zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğimiz şu günlerde Ramazan, bizlere inşallah sağlık ve huzur getirecektir” dedi.

Memduh Büyükkılıç, On Bir Ayın Sultanı Ramazan'ı Şerif'in başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, “Huzur ve bereketin müjdecisi Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. İlk teravih namazlarımızı kılıp, ardından sahura kalkarak, ilk oruçlarımıza niyet edeceğiz” dedi.

“Ramazan, bizlere inşallah sağlık ve huzur getirecektir”

Son dönemde yaşanan afetler nedeniyle Ramazan ayına buruk girildiğini ifade eden Büyükkılıç, “Asrın felaketi olan depremlerden dolayı bu yıl Ramazan ayına burukluk içerisinde giriyoruz. Yaşadığımız deprem ve sel afetleriyle adeta mahzun olan gönüllerimiz, yüreklerimiz, Ramazan ayının bereketiyle, inşallah esenliğe kavuşacak. Tarifsiz acılar yaşadığımız, zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğimiz şu günlerde Ramazan, bizlere inşallah sağlık ve huzur getirecektir” diye konuştu.

“Ey şehr-İ rahmet hoş geldin”

Başkan Büyükkılıç, On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının, birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ayı olduğun vurgu yaparak, “Ramazan, omuz omuza kılacağımız namazlarla daralan ruhlarımızın feraha kavuşacağı aydır. Ramazan, zekât ve fitrelerimizle, sadakalarımızla nice kardeşlik köprülerinin kurulacağı aydır. Bu inançla diyoruz ki; Ey şehr-i rahmet hoş geldin! Ey şehr-i Ramazan hoş geldin.” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, mesajında şunları söyledi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Hayırlı Ramazanlar.”