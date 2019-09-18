Başkan Büyükkılıç, Ruanda Büyükelçisini ağırladı

Memduh Büyükkılıç, Ruanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi B.N. Williams Nkurunzıza'ya makamında ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, konuk Büyükelçiyi, Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Nkurunzıza'ya Kayseri ile ilgili bilgiler verdi. Kayseri'yi ticaretin, sanayinin, turizmin, sporun, eğitimin ve kültürün merkezi olarak tanıtan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin yaklaşık olarak 6000 yıllık ticari geçmişi ile ticaretin merkezi olarak anıldığına vurgu yaptı. Kültepe Kaniş Karum'daki yapılan kazılar sonrasında çek, senet gibi ticari metalarla ilgili verilerin bulunduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç,“Kayseri değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bunların arasında Kapadokya diye bilinen bölgenin başkentliğini de yapmış olan önemli bir turizm merkezidir.'' dedi.

Ruanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi B.N. Williams Nkurunzıza ise Başkan Büyükkılıç'a samimi ilgisinden dolayı teşekkür ederek, Kayseri'yi gelişmiş ve modern bir şehir olarak bildiğini, böyle bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmenin de yoğun mesai gerektirdiğini söyledi. Böylesi yoğun bir ortamda Başkan Büyükkılıç'a kendisine vakit ayırdığı için teşekkür eden Büyükelçi Nkurunzıza, Kayseri'ye ikinci kez geldiğini belirterek, özellikle Kayseri ile ülkesi arasında kuvvetli bağlar oluşturmak amacıyla tekrar ziyaret ettiğini dile getirdi. Yeterince ticaret yapılmadığını düşündüğünü söyleyen Büyükelçi Nkurunzıza, şöyle konuştu:

‘'Kayseri ile özellikle ilgilenmemizin sebebi buradaki endüstri ve organize sanayi. Buradaki olan her şeyi iş gücü ve sektörler açısından biz Ruanda'ya da uygulamak istiyoruz. Mobilya ithalatı, tekstil ürünleri ve aynı zamanda paketleme ve plastik üzerinde de ithalat yapıyoruz. Ama buradan yeterince ithalat yapamıyoruz. İthalat yapmaya geldik. Yatırım ve ticaret konusunda da neler yapılabileceğini konuşmak için buradayız.''

Ruanda Büyükelçisi B.N. Williams Nkurunzıza, Kayseri'deki iş adamlarının Ruanda ile ticaret yapmaları halinde Büyükşehir Belediyesi'nden destek beklediğini de dile getirdi.

Memduh Büyükkılıç'da iş adamlarından oluşan bir heyetin Ruanda'ya seyahat düzenlenerek ikili ilişkilerin daha da gelişeceğini kaydetti.

Ziyarette, Başkan Büyükkılıç konuk Büyükelçi'ye, Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tabletlerin replikası ile çini bir tabak ve Kayseri'yi tanıtıcı kitap hediye ederken, Büyükelçi Nkurunzıza da Başkan Büyükkılıç'a Ruanda'yı anlatan bir kitap hediye etti.