Başkan Büyükkılıç: “Sağlık alanında yapılan yatırımlar yüz akımız olmuştur”

Memduh Büyükkılıç, Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, “Cumhurbaşkanımızın döneminde ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın' felsefesiyle insana verilen değer ve sağlık alanında yapılan yatırımlar, yüz akımız olmuştur” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyareti çerçevesinde Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Büyükkılıç, hastanede tedavi gören Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın annesi Fatma Yılmaz'a ve diğer hastalara geçmiş olsun dileklerini iletip, sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi. Hastanede sağlık personeli ve hastalarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın' felsefesiyle insana verilen değerin, sağlık alanında yapılan yatırımların, yüz akı olduğunu belirterek, “Bir hekim olarak, geçmişi bilen bir insan olarak, Cumhurbaşkanımızın döneminde ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın' felsefesiyle insana verilen değer ve sağlık alanında yapılan yatırımlar, yüz akımız olmuştur” dedi. Yeni yapılan hastanenin hizmet ortamına dikkat çeken Büyükkılıç, “Başhekimimizin verdiği bilgilere baktığında, hayran kalmamak elde değil. Tek kişilik odalarda hizmet veriyoruz, beş yıldızlı otel statüsünde hastanede hizmet veriyoruz. Şehrimize hizmet etmek, ilçemize hizmet etmek hepimiz için onur. Bizlere bu hizmet fırsatını veren hemşerilerimize de dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın hastanede tedavi gören annesi Fatma Yılmaz ve diğer hastaları ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, “Burada çok değerli Bakan Yardımcımız, hemşerimiz Nazif Yılmaz Bey'in kıymetli anneleri, Fatma annemizin tedavi gördüğü ortamda onu da ziyaret etmek suretiyle hem hastanemizle ilgili değerli Başhekimimizden bilgiler aldık hem de bu vesileyle hastalarımızı ziyaret etme fırsatı bulmuş olduk. Bizler de üzerimize düşen bir şey var ise Sayın Başhekimimizin bizlere ileteceği, tabi ki çevre düzeninde yaptıklarımız ortada ama yapılması gereken bir çalışma var ise ona da biz varız diyoruz” ifadelerini kullandı.

Yahyalı, Bünyan, Develi, diğer ilçeler ve Kayseri merkezinde Şehir Hastanesi ile insana, sağlığa yapılan yatırımın zirve yapmış durumda olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri'de ikinci bir tıp fakültesini Kayseri'mize hediye etmek suretiyle Cumhurbaşkanımız bizlere verdiği değeri, Kayseri'ye olan muhabbetini bir kez daha her zamanki gibi kanıtlamıştır. Biz dua ediyoruz, Cenab-ı Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Bu hizmetlere vesile olanlara sadece teşekkür edilir, dua edilir. Ama bunların yanında hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza her kademedeki, bir ağabeyleri, bir meslektaşları olarak da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun diyorum.”

Hastaneye katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Topbaş da “Biz de Başkanımıza hastanemize vermiş olduğu katkılardan dolayı tüm Develi halkı adına ve kendi adımıza hastane başhekimi olarak teşekkür ediyoruz” dedi.