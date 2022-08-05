Başkan Büyükkılıç: "Sahabiye'de hem uzlaşma devam ediyor hem de metruk binalar yıkılıyor"

Memduh Büyükkılıç, vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 3'üncü uygulama etabı uzlaşma görüşmelerinin sürdüğünü, proje sınırları içerisinde bulunan metruk binaların yıkım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri'nin ve Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk iki etabın ardından 3'üncü uygulama etabı uzlaşma görüşmelerinin ve yapım ihale hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalar ile birlikte proje sınırları içerisinde bulunan metruk binaların yıkım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

3'ÜNCÜ ETAPTA UZLAŞMALAR DEVAM EDİYOR

Başkan Büyükkılıç, “Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3'üncü uygulama etabı içerisinde bulunan 620 adet bağımsız bölümden, 500 adedi ile uzlaşma sözleşmesi 45 gün içerisinde imzalandı. Hak sahiplerimizin yoğun ilgisi devam ediyor” dedi.

METRUK BİNALAR YIKILIYOR

Metruk binaların temizlenmesi yönündeki çalışmaların da devam ettiğinin altını çizen Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak başlatılan çalışmalarda, metruk binaların yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan binaların yıkımının bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığını da sözlerine ekledi.